Per il Movimento 5 Stelle è il momento delle scelte

Briatore e il Movimento del Fare Per fermare la deriva dell’Italia : In questo agosto politicamente parecchio movimentato, arriva la decisione di Flavio Briatore di entrare in politica con il Movimento del Fare. E’ stato lui stesso a dare l’annuncio sul suo account Instagram: “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: […] L'articolo Briatore e il Movimento del Fare per fermare la deriva ...

Mafia : Presidente testimoni giustizia aderisce ad Associazione ‘In movimento Per legalità’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Associazione Nazionale testimoni d giustizia, Ignazio Cutrò, aderisce all’Associazione antiMafia” In movimento per la Legalità”. “Ringrazio l’Associazione “In movimento per la legalità”- afferma Cutrò- e mi auguro sempre che non venga lasciato più solo nessun imprenditore che denuncia le mafie. Spero che la politica prende coscienza che ...

Flavio Briatore scende in politica e lancia il “Movimento del Fare” : «Mi metto in gioco in prima Persona» : “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: Il Movimento del Fare. Totalmente indipendente da qualsiasi partito o corrente politica attuali, Il Movimento del Fare nasce per essere al completo servizio dei cittadini. Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani: Imprenditori e ...

Il sondaggio di Termometro politico : Salvini Perde con la crisi - il Movimento 5 Stelle sale. I numeri : Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Termometro politico, relativo alla giornata di lunedì 12 agosto, sembra in controtendenza. A distanza di qualche ora le rilevazioni fatte dall'Istituto di Renato Mannheimer per Affaritaliani quotavano il Carroccio in salita con una forbice che andava dal 37 a

Giuseppe Conte - l'ultima buffonata del Movimento 5 Stelle Per ricandidare i ministri grillini : Deve iniziare a pensare al suo futuro, Giuseppe Conte. Certo, la speranza è quella di riuscire in qualche modo a restare a Palazzo Chigi. Ma non è detto che ci riuscirà. In caso di nuove elezioni, comunque, è difficile che l'"avvocato del popolo" saluti tutti e torni a fare il suo lavoro. Si sa che

Juve-Napoli - Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA Per razzismo : Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per la decisione presa, unilateralmente, dal club piemontese di non ammettere al match i residenti o nati in Campania. “No ti fascismo, respect for Naples”, recita lo slogan apparso insieme al post del presidente Gennaro De Crescenzo. Di seguito il comunicato della protesta. “SQUALIFICA DELLO JUVENTUS STADIUM ...

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da governo conseguenze nefaste Per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...

A Malta nasce il movimento Per il diritto all’aborto : Il paese è l’unico in Europa dove l’aborto è completamente proibito, ma l’opinione pubblica sta lentamente cambiando. Leggi

Roma - 28enne segregata e violentata Per tre giorni : si salva lanciandosi dall’auto in movimento. Arrestato l’ex compagno : segregata, picchiata e violentata per tre giorni. È l’incubo vissuto da una 28enne, madre di due figli, rapita dal suo ex, un 30enne con precedenti di polizia che da Siena l’ha costretta a seguirlo fino a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi solo lanciandosi dall’auto in movimento. L’uomo, albanese irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato ...

Fi : Toti - ‘superare Forza Italia Per Movimento nuovo accanto a Lega e Fdi’ : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – “Io continuo a fare quello che ho sempre fatto e mi auguro mi consentano di farlo nel partito che è stato il mio in questi ultimi 4 anni perché io -anche se ho molto rotto le scatole- sono in politica dal 2014 inoltrato. Continuerò a dire che c’è bisogno di superare Forza Italia, di aggregare persone, di costruire una casa di liberali, riformisti e cattolici che affianchi Lega e Fdi. Spero di ...

Tav - mozione M5s al Senato contro l'oPera : "E' la nostra linea" | Leader No Tav : "Il Movimento ci ha venduti" : "Sapevamo che alla fine i 5 Stelle avrebbero calato le brache sulla Tav, come le hanno calate su tutto il resto", ha commentato Alberto Perino. Morra e Di Battista: "No al Partito della Grandi Opere"

Pd - Calenda : “Mai col M5s - è un movimento illiberale e Pericoloso al pari della Lega” : Un ordine del giorno, da presentare alla Direzione nazionale del Pd, per dire no, definitivamente, a un’alleanza col M5s. Lo ha spiegato, in un video su Facebook, l’eurodeputato dem Carlo Calenda: “Mai con loro, sono un movimento illiberale e pericoloso al pari della Lega“. L'articolo Pd, Calenda: “Mai col M5s, è un movimento illiberale e pericoloso al pari della Lega” proviene da Il Fatto Quotidiano.