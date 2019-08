Oroscopo del giorno 17 agosto | da Ariete a Vergine | ottimo inizio week-end per Scorpione

L'Oroscopo del 15 agosto : Ferragosto rilassante per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del 15 agosto è pronto a svelare come sarà Ferragosto per tutti e 12 i segni zodiacali. Giornata da favola per il Cancro. Successo in amore per i nativi del Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per questa giornata di Ferragosto da Ariete a Pesci. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete – In questo Ferragosto un po' tutto è bloccato. Ciò che è rimasto da completare o da chiarire oppure da migliorare è rinviato a settembre. ...

L'Oroscopo del 15 agosto : belle emozioni per Capricorno - incertezze per i Gemelli : In arrivo la giornata di Ferragosto 2019. Cosa prevedono le stelle dei singoli segni per il 15 agosto? Di seguito oroscopo e previsioni con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Previsioni e oroscopo 15 agosto 2019: le previsioni dei dodici segni zodiacali Ariete: in amore periodo di conquiste e nuove relazioni. Con una persona dell'Acquario o del Capricorno potreste avere qualcosa da ridire. Nel lavoro un po' di agitazione per certi ...

L'Oroscopo del giorno 16 agosto da Bilancia a Pesci : la Luna cambia segno - Acquario vola : L'oroscopo del giorno 16 agosto 2019 porta in primo piano il nuovo transito Lunare. In merito a quanto appena detto, l'Astrologia annuncia con piacere l'imminente arrivo della Luna in Pesci. Iniziamo dunque come sempre a mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati di venerdì. Sotto analisi in questa sede i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo del 2 settembre : lavoro in rialzo per Vergine e Pesci : La giornata di lunedì 2 settembre sarà molto faticosa dal punto di vista lavorativo, e ciò sarà dipeso dal fatto che molti segni dello zodiaco ancora non si sentiranno pronti per ritornare sul posto di lavoro o comunque non hanno le energie per farlo. Eccezioni a questa sorta di “regola” saranno i nativi del segno del Leone e dell'Ariete in particolare, mentre non ci saranno risvolti significativi per il segno della Bilancia e il Sagittario. ...

L'Oroscopo del weekend 17-18 agosto : Sagittario 'voto 9' - divertimento per Leone : Durante il fine settimana che va dal 17 al 18 agosto alcuni segni zodiacali penseranno soltanto a divertirsi e a rilassarsi come i nativi Leone e Sagittario, mentre ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale per la Bilancia e l'Acquario. Fine settimana in risalita per i nativi Ariete, mentre Gemelli coglierà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per il weekend dal 17 al ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 15 agosto : Toro nervoso - Cancro possessivo : I transiti planetari nelL'oroscopo dell'amore di coppia, assumono grande importanza poiché sottolineano il modo di vivere le emozioni e i sentimenti in maniera sensibile e intuitiva. I segni zodiacali potranno cavalcare l'onda di queste configurazioni astrali, avviando cambiamenti profondi in coppia o approfondendo le emozioni nelle relazioni già stabili. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Intuizioni profonde nelL'oroscopo ...

L'Oroscopo del Ferragosto - 15 agosto : Cancro teso - Gemelli imprevedibile : L'oroscopo di Ferragosto approfondisce la fortuna e le sensazioni amorose in chiave consapevole e facendo riferimento a transiti planetari benefici per le emozioni o che assumono un atteggiamento di sfida, interagendo con ciascun segno zodiacale e spronando a vivere queste vacanze in modo brillante e audace. La giornata dedicata ai festeggiamenti e al riposo sotto l'ombrellone diventa così il palcoscenico ideale per le previsioni astrali segno ...

L'Oroscopo del weekend dal 16 al 18 agosto : tanta energia per Ariete e Gemelli : Siamo giunti alla metà del mese di agosto con l'estate che si sta rivelando controversa per alcuni segni delL'oroscopo mentre ad altri sta donando spensieratezza e tranquillità. In particolare giorno 15 agosto è sempre pieno di aspettative e buoni propositi, ma sono i giorni successivi quelli più attesi e pieni di energia. Scopriamo, dunque, cosa riserveranno gli astri per questo weekend estivo. A seguire, le previsioni nel dettaglio. Oroscopo ...

L'Oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto : Sagittario preoccupato - Bilancia senza pensieri : Durante la giornata di mercoledì 14 agosto, i nativi Bilancia si prenderanno una pausa in vista delle vacanze, mentre Sagittario dovrà rivedere la propria relazione di coppia. I nativi Leone potrebbero litigare con un familiare, mentre Acquario non avrà molta voglia di lavorare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 14 agosto 2019. Previsioni oroscopo mercoledì 14 agosto 2019 segno per ...

L'Oroscopo del giorno 15 agosto - previsioni 2^ sestina : Ferragosto sorride ai Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro le previsioni di Ferragosto, il periodo più caldo dell'anno. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di giovedì in amore e nel lavoro? Diciamo subito che la situazione attuale in ambito astrologico è poco diversa da quella del giorno precedente: la Luna è sempre nel settore dell'Acquario con Venere, Sole, Marte e Mercurio stabili nel comparto del Leone. Bene, iniziamo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 14 agosto : Gemelli stravagante - Scorpione spossato : L'oroscopo dell'amore di coppia vede il transito di una Luna in Acquario forte e sbarazzina, aperta alle amicizie e all'amore, ma con spirito libero e indipendente. L'astro d'argento, infatti, nel segno dell'Acquario che sottolinea il genere maschile, si trova un po' in difficoltà poiché esalta il lato femminile. Tuttavia l'Acquario diventa affine al satellite grazie alla presenza dell'acqua, "fonte lunare" benefica per le sensazioni amorose. Di ...

L'Oroscopo del giorno 13 agosto : Cancro in risalita - Leone ostinato - Sagittario al top : Durante la giornata di martedì 13 agosto, i nativi del Cancro riusciranno a risolvere alcuni problemi di coppia con il partner, Pesci avrà voglia di divertirsi in compagnia degli amici. Lo Scorpione sarà particolarmente geloso, mentre Gemelli riuscirà a concludere qualche affare in più. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 13 agosto 2019....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 14 agosto da Bilancia a Pesci : sestile Giove-Luna - Sagittario vola : L'oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Parlando di segni positivi e negativi, questo mercoledì a fare la differenza sarà lo splendido sestile in atto tra Luna e Giove. Ansiosi di sapere in anteprima come sarà il giro di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 13 agosto : Ariete possessivo - Sagittario tollerante : NelL'oroscopo dell'amore di coppia, quello di martedì che annuncia l'entrata della Luna in Capricorno, i sentimenti diventano più rigorosi e alcune limitazioni interiori sprigionano dei blocchi emotivi che non giovano di certo all'amore. Dietro questa emotività contenuta si cela una paura di vivere i sentimenti in maniera libera e un'insicurezza nei confronti del proprio modo di amare, soprattutto per Capricorno, Scorpione, Pesci, Toro e ...