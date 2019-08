Open Arms,Trenta:non firmo per umanità

"La politica non può mai perdere l'.Per questo non ho firmato".Così la ministra della Difesa,,spiega in una nota il suo rifiuto di firmare il nuovo divieto di sbarco per, sottoscritto invece dal ministro Salvini,dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il precedente divieto d'ingresso per la nave dell'Ong spag spagnola. Per,non ci sono nuove motivazioni di ordine e sicurezza pubblica tali da superare la ragioni della decisione del Tar,che se inosservata può"configurare una violazione di norme penali".(Di giovedì 15 agosto 2019)