Open Arms | la nave dell’Ong vicina a Lampedusa | le immagini riprese dalla spiaggia

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ladell’Ongè ferma da questa mattina davanti all’isola diin attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso, è stato postato su Instagram da un coreografo che si trova ora in vacanza sull’isola. Nella didascalia ha lanciato un appello affinché i naufraghi a bordo vengano aiutati il prima possibile. Video Instagram/mimmo miccolis official L'articolo, ladell’Ong: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

