Open Arms davanti Lampedusa. Trenta : non firmo divieto ingresso - politica non perda umanità : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Open Arms - nave giunta davanti a Lampedusa. Trenta non firma il nuovo divieto di Salvini : “La politica non può mai perdere l’umanità” : La nave della ong spagnola Open Arms con a bordo 147 migranti bloccata da 14 giorni nel Mediterraneo è arrivata davanti a Lampedusa. E nel governo scoppia un nuovo braccio di ferro tra la Lega e il Movimento 5 stelle. “14° giorno. Abbiamo avvistato terra. Lampedusa. Con il decreto Salvini sospeso, siamo nelle acque italiane con il permesso. Ancora nessun porto, ma la fine di questo incubo è più vicina. Nel frattempo l’umanità deve ...

Migranti - Open Arms : "Non possiamo entrare in porto a Lampedusa" : "Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo". Con un tweet l'Ong catalana Proactiva Open Arms ha fatto sapere che la sua nave con 147 Migranti a bordo è arrivata all'alba davanti a Lampedusa, in acque territoriali italiane con autorizzazione "da parte delle autorità". #UPDATE#OpenArms in punto fonda in acque italiane con autorizazione da parte delle autorità. Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo ...

Open Arms - la nave a Lampedusa. La Trenta non firma il divieto di sbarco - scontro totale con Salvini : scontro istituzionale senza precedenti tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta sulla Open Arms. La situazione precipita nella notte, con la ministra della Difesa che non firma il divieto di ingresso nelle acque territoriali per l'imbarcazione della Ong spagnola, con a bordo 147 migranti soccorsi gio

Open Arms davanti Lampedusa. Trenta : non firmo il divieto di ingresso : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Open Arms davanti Lampedusa. Trenta non firma il divieto di ingresso : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Open Arms davanti Lampedusa. Trenta non firma il divieto di ingresso proposto da Salvini : La nave Ong Open Arms con a bordo 147 migranti è arrivata all'alba nelle acque antistanti Lampedusa ma non ha il permesso di attraccare nel porto italiano. Diverse motovedette della...

Open Arms - Trenta e Conte vogliono riaprire i porti : Chiara Sarra Il premier ha scritto a Salvini di soccorrere i migranti. La Open Arms entra in acque italiane. E il ministro grillino non firma il decreto per vietarne lo sbarco Con la crisi di governo, il Movimento 5 Stelle getta la maschera pure sul tema dell'immigrazione clandestina. Finora premier e ministri grillini avevno - seppur con ritrosia - assecondato la politica dei porti chiusi imposta da Matteo Salvini. Ma ora che il ...

La nave Open Arms è arrivata a Lampedusa : Grazie alla sentenza del TAR del Lazio di ieri ha potuto entrare in acque italiane, ma al momento non ha ricevuto l'autorizzazione a sbarcare

La Open Arms è davanti a Lampedusa. La ministra Trenta non firma il divieto di ingresso proposto da Salvini : Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione della Ong catalana

Migranti - Open Arms è arrivata nelle acque di Lampedusa : L'imbarcazione, scortata da due navi militari, è ora monitorata dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria

Il ministro Trenta non firma il divieto di ingresso per la Open Arms : Si allarga la distanza tra il Viminale e la Difesa in fatto di divieto all'ingresso in acque territoriali italiane a navi con a bordo migranti soccorsi in zone Sar del Mediterraneo. A quanto infatti si apprende da fonti del Viminale, il ministro Elisabetta Trenta non ha firmato il divieto all'ingresso nelle acque territoriali per la Open Arms come chiesto da Matteo Salvini. Una decisione che non sorprende, riferiscono le stesse fonti, visto che ...

Open Arms - Trenta non firma divieto ingresso. Nave in acque italiane : Open Arms, Trenta non firma divieto ingresso. Nave in acque italiane Il ministro della Difesa non avalla la richiesta del Viminale. L'Ong è giunta davanti a Lampedusa: “Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo. Non abbiamo permesso per entrare in porto. Una lunga notte, ma alla fine ci ...

Sì del Tar - Open Arms verso Lampedusa. Salvini non si arrende e litiga con Conte : Sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane. Il vicepremier ricorre: pronto nuovo stop. Ma Trenta invia soccorsi