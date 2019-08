Open Arms | Conte a Salvini | «Ennesima prova di sleale collaborazione | inaccettabile»

Open Arms - Toninelli : no firma nuovo stop : 13.35 Il ministro delle Infrastrutture Toninelli su Fb spiega di non aver firmato il secondo decreto di divieto di sbarco per la Open Arms,perché dopo la bocciatura del Tar del primo divieto"emetterne uno identico esporrebbe la parte seria del Governo, che non è quella di Salvini, al ridicolo". In assenza delle firme di Toninelli e della ministra della Difesa Trenta il divieto di ingresso nelle acque territoriali firmato solo da Salvini è ...

Migranti Open Arms - Ue in contatto Paesi : 12.41 Il caso della nave della Ong spagnola Open Arms ferma davanti a Lampedusa con 143 Migranti a bordo viene seguito dall'Unione Europea. Fonti Ue fanno sapere che la Commissione Europea è in contatto con vari Paesi membri per cercare una soluzione ai Migranti a bordo della nave. "Apprezziamo che alcuni stati membri vi partecipino attivamente ma al momento non commentiamo i dettagli di questi colloqui". Intanto, la Spagna ha già dato la sua ...

Open Arms - Ana Isabel Mier è la nuova Carola Rackete : la "borghesotta" ultrà dell'invasione : Ana Isabel Montes Mier - per tutti semplicemente Ani - è la nuova Carola Rackete spagnola. Anche lei trentunenne, dopo aver lavorato come bagnina, quattro anni fa ha deciso di unirsi alla Ong Open Arms. Come la paladina (della sinistra) tedesca, Ana ha sempre vantato una situazione economica agiata:

Elisabetta Trenta ha cambiato decisamente idea - sulla Open Arms : La ministra della Difesa sostiene di non avere firmato il nuovo divieto contro la nave della ong per ragioni di «umanità», ma due settimane fa fece la cosa opposta

Open Arms a Lampedusa. Trenta : "Non firmo divieto in nome dell'umanità" : Il governo è ormai in crisi, non c'è più motivo di assecondare Matteo Salvini nelle sue tanto inutili quanto insensate lotte contro le Ong. E allora ecco che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta non ha firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la Open Arms come voluto dal vicepremier leghista e, anzi, ha fatto sì che le navi della Marina Militare la scortassero fino a Lampedusa dove è arrivata questa mattina e ...

