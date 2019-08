Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 15 agosto 2019) Arrivano anche aalcune opportunità che potrebbero fare la differenza per gli utenti italiani, soprattutto per chi cerca smartphone di fascia alta come i variP30 e SamsungS10. Tuttavia, come avvenuto qualche giorno fa con un altro report sulle nostre pagine, vogliamo provare ad analizzare qualche occasione interessante anche per chi dispone di un budget più basso, come nel caso di20. Proviamo dunque a capire come stiano evolvendo le cose su Amazon in queste ore. amazon box="B07NLRJHN6" Partiamo proprio daP30. Lo smartphone, oltre a ricevere aggiornamenti software con costanza e ad essere in prima linea anche sul fronte EMUI 10, inizia a garantire al pubblico italiano alcune offerte apprezzabili. Il rapporto tra qualità e, infatti, consente di fare ulteriori riflessioni sul device, ed ora che siamo scesi sotto la soglia ...

GioPao9 : Occasioni di Ferragosto per #HuaweiP30, Mate 20 Lite e Galaxy S10: nuovo calo del prezzo - OptiMagazine : Occasioni di Ferragosto per Huawei P30, Mate 20 Lite e Galaxy S10: nuovo calo del prezzo - ANTONINORABOTTI : Oggi Ferragosto,ma per me un giorno comune come un'altro dato che il mio pensiero in queste occasioni va a quegli a… -