Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Singapore 15 agosto. Doppio podio azzurro per iniziare : Martinenghi secondo nei 100 rana - Condorelli terzo nei 50 stile : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò M;artinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più veloce, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi ci prova nei 50 e nei 100 rana - Hosszu e Campbell le stelle : Gli “Squali” delle piscine di tutte il Mondo ancora non sono andati in vacanza. Dopo la rassegna iridata a Gwangju (Corea del Sud), la Coppa del Mondo di Nuoto ha monopolizzato la scena con le prime due tappe a Tokyo (Giappone) e a Jinan (Cina). Il terzo round sarà a Singapore (15-17 agosto) e poi si riprenderà a Budapest (4-6 ottobre). In quest’ultimo appuntamento estivo in casa Italia i fari saranno tutti puntati su Nicolò ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Rapsys e Campbell danno spettacolo in Cina nell’ultima giornata : Va in archivio l’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019 a Jinan (Cina). Nelle acque asiatiche sono state due le prestazioni degne di considerazione nel day-3, cioè quelle ottenute nei 200 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Si parte dal lituano Danas Rapsys, il deluso dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), colui che era stato capace di battere il cinese Sun Yang nella finale ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Jinan. Nicolò Martinenghi sfiora il successo nei 50 rana : è ancora secondo. Morozov pigliatutto! : ancora un secondo posto per Nicolò Martinenghi nei 50 rana nella seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Jinan in Cina. Stavlolta, però, un pizzico di rammarico c’è per l’azzurro che, visti i tempi, poteva anche portare a casa la prima vittoria italiana nell’edizione 2019. Avesse ripetuto il crono di una settimana fa, Martinenghi avrebbe addirittura dominato ma la condizione sta inevitabilmente calando e allora ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto di partenza delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Jinan. Condorelli e Martinenghi : obiettivo podio nella seconda tappa in Cina : Il circo azzurro della Coppa del Mondo si sposta in Cina, a Jinan per la seconda tappa della manifestazione itinerante organizzata dalla FINA. Una tappa ad alta concentrazione asiatica, con una sorta di avvicendamento fra cinesi e giapponesi in vasca (i primi prendono il posto dei secondi) e quasi tutte le star della prima tappa, ad esclusione di Federica Pellegrini, giàù tornata a casa. Per l’Italia ci saranno in gara Santo Condorelli e ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 - Tokyo. Pellegrini instancabile. Martinenghi e Condorelli : il contesto giusto per ripartire : Tre giorni di gare, tre italiani al via, tre podi. Tre è il numero magico per l’ItalNuoto presente ai minimi termini (ma sempre meglio del nulla di tante altre edizioni) nella prima tappa di Coppa del Mondo che si è disputata a Tokyo nel fine settimana. Per Federica Pellegrini è stata una sorta di passerella in un paese, il Giappone, che l’adora è che l’aspetta a braccia aperte (anche dal punto di vista commerciale) tra un anno all’appuntamento ...

Nuoto – Coppa del Mondo : Federica Pellegrini impressiona anche nei 100 sl - la Divina si arrende solo alla Campbell : La nuotatrice veneta chiude al secondo posto in 53″40, avvicinandosi sensibilmente al record italiano che già le appartiene Federica Pellegrini chiude la tappa di Coppa del Mondo di Tokyo con un altro risultato esaltante, ottenendo un ottimo secondo posto nei 100 sl femminili. La Divina nuota in 53″40, chiudendo alle spalle della campionessa mondiale Cate Campbell, che chiude in 52″64. Un crono davvero da urlo per la ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Federica Pellegrini non finisce di stupire : è seconda nei 100 stile libero! : Non finisce mai di stupire Federica Pellegrini che, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua straordinaria stagione (mai dire mai) conquista un podio prestigioso nei 100 stile libero della prima tappa di Coppa del Mondo nella piscina olimpica di Tokyo con un 53″40 non lontano dai suoi migliori crono nella specialità. A fianco la campionessa azzurra aveva due ori iridati in staffetta di Gwangju, le australiane Madi Wilson ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini scintillante : E’ SECONDA nei 100 stile!!! Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Questi i partenti della finale dei 200 stile: Takahashi (Clb), Pieroni (Usa), Marcourt (Bel), Matsumoto (Clb), Rapsys (Ltu), Kozma (Hun), De Meulemeester (Bel), Yoshida (Clb) 12.27: Ora un’altra delle gare da circoletto rosso di questa ultima giornata della tappa di Tokyo, i 200 stile libero uomini con al via il campione del Mondo mancato, il lituano Rapsys che aveva vinto la gara ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : fra poco Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero. Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Questi i protagonisti della finale dei 200 rana uomini: Kohinata (Jpn), Hayashi (Clb), Wilson (Usa), Satou (Clb), Mura (Clb), Koseki (Jpn), Arai (Clb), Ohkawa (Clb) 12.02: Ora le premiazioni e a seguire le ultime quattro finali di giornata, a partire dai 200 rana uomini con lo statunitense Wilson contro i giapponesi, poi i 100 stile donne con Pellegrini che sfida le due medaglie ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata della tappa di Tokyo – La cronaca della seconda giornata della tappa di Tokyo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Federica Pellegrini terza nei 100 dorso - Martinenghi secondo nei 50 rana : Seconda giornata di gare a Tokyo per la tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Sprazzi d’azzurro in vasca, pensando a quel che sarà tra un anno a Cinque Cerchi proprio nelle acque nipponiche. Ebbene, Federica Pellegrini, quattro volte campionessa del Mondo dei 200 stile libero, si è cimentata in qualcosa che per lei è un divertimento, ovvero i 100 dorso. Nelle due vasche la campionessa veneta è giunta terza con il crono di ...