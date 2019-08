Non ho firmato perché la politica non può mai perdere la sua umanità dice il

Malagò : Non avremmo firmato senza intervento Giorgetti : Roma – “senza la lettera di Giorgetti non avremmo mai firmato”. Lo ha ripetuto piu’ volte Giovanni Malago’, anche a margine del Consiglio nazionale del Coni, che tra i punti all’ordine del giorno aveva quello importante relativo a Sport e Salute. In piu’ di una occasione il numero uno dello Sport italiano ha reso merito al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che ieri ha ...

Tav ultime notizie : governo conferma all’Ue - ma Toninelli Non ha firmato : Tav ultime notizie: governo conferma all’Ue, ma Toninelli non ha firmato Nell’ultima settimana, si è prodotto il “ribaltone” sulla tav. Il primo ministro Giuseppe Conte – che, ricordiamo, fu proposto inizialmente nella squadra di governo del Movimento 5 Stelle e, pertanto, più affine ai pentastellati – dichiarò di voler procedere con i lavori all’alta velocità tra Torino e Lione. L’aut-aut ...

Morte Borrelli - oggi Antonio Di Pietro piange : ma solo ieri Non ha firmato l'encomio funebre : Hanno fatto impressioni le immagini di Antonio Di Pietro alla camera ardente allestita a Palazzo di Giustizia a Milano per Francesco Saverio Borrelli: Tonino in lacrime, distrutto, all'estremo saluto del capo del pool di Mani Pulite. Tra i due il rapporto è spesso stato aspro, litigioso, pieno di so

Piange ma Non ha firmato la letteraDi Pietro - quelle liti con Borrelli... : Sono stati uno il completamento dell'altro, insieme hanno cambiato la storia della giustizia, la storia della politica, la storia tout cout, d'Italia. Francesco Saverio Borelli e Antonio Di Pietro hanno "creato" insieme Tangentopoli e si sono anche scontrati nei corridoi della procura di Milano. Ora l'ex pm simbolo di Mani Pulite si è presentato alla camera ardente del suo ex capo e si è lasciato andare ...

È stato licenziato l'unico tecnico che Non aveva firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato Pierluigi Coppola, uno degli esperti che si era dissociato dalla valutazione negativa sulla Tav elaborata dalla commissione costi-benefici di cui faceva parte. A confermare le anticipazioni del 'Messaggero' è lo stesso ministero. L'ingegnere è stato licenziato con una Pec firmata dal ministro Danilo Toninelli. Coppola, spiegano al Mit, "ha violato la riservatezza ...

La trattativa Non esiste. Firmato Borsellino : In occasione del ventisettesimo anniversario della strage di Via D’Amelio in cui venne ucciso Paolo Borsellino, la commissione parlamentare Antimafia (presieduta dal grillino Nicola Morra) ha deciso di pubblicare gli atti e gli audio delle audizioni che il magistrato rese in commissione dal 1984 al

Calciomercato Lazio - caos Jony. Il presidente del Malaga : “Non ho firmato nulla” : Ieri Jony è arrivato a Fiumicino per diventare un nuovo giocatore della Lazio, ma il presidente del Malaga attacca: “Non ho firmato nulla”.“powered by Goal”Ieri sera è atterrato a Fiumicino e oggi sembrava pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Invece Jony dovrà aspettare ancora prima di poter indossare la nuova maglia.Intorno all’acquisto del classe 1991 si è scatenato un piccolo caso. Abdullah N Al Thani, ...

Ex Ilva - Il Sole svela contratto integrativo firmato sotto il governo Conte : “Arcelor può andare via se Non c’è scudo penale” : ArcelorMittal può riconsegnare allo Stato italiano le chiavi dello stabilimento ex Ilva di Taranto ora che il governo, con la norma inserita nel decreto Crescita, ha cancellato l’immunità penale. E può farlo non grazie al contratto firmato quando il ministero dello Sviluppo Economico era guidato da Carlo Calenda, ma in virtù di una modifica apportata nel settembre 2018, ovvero sotto il governo Conte. È quanto svela Il Sole 24ore in edicola ...