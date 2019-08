NOAA | “Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra” Il 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) La National Oceanic and Atmospheric Administration () ha appena annunciato che luglioilpiùmaiTerra. Il luglio di quest’anno ha battuto quello del 2016 comepiùdi sempre. Le registrazioni risalgono al 1880. Le aree che hanno avuto le variazioni più significative rispetto alle loro temperature massime normali sono state Alaska, Europa centrale, parti settentrionali e sudoccidentale di Asia e parti di Africa e Australia. Ilrecord ha ridotto il ghiaccio marino dell’Artico e dell’Antartide a livelli storici, secondo la. Il ghiaccio marino dell’Artico ha stabilito un record negativo per luglio, con il 19,8% sotto la media, superando il precedente record del luglio 2012. La copertura di ghiaccio marino dell’Antartide è stata del 4,3% inferiore alla media 1981-2010, ossia la più piccola per luglio in questo periodo di ...

