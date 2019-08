Nel Regno Unito si parla di crisi costituzionale

Ondata di maltempo Nel Regno Unito : blackout - allagamenti e disagi per i viaggiatori : Un’Ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La ...

Tre ripropone due offerte winback a partire da 7 - 99 euro e “regala” il 5G Nel Regno Unito : Mentre in Italia Tre torna a tentare alcuni ex clienti, con le offerte Play 50 Plus e ALL-In 1oo Plus, nel Regno Unito regala il 5G ai propri clienti. L'articolo Tre ripropone due offerte winback a partire da 7,99 euro e “regala” il 5G nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

HTC si ritira dal mercato smartphone Nel Regno Unito - ma non a causa delle vendite scarse : Attualmente tutti gli smartphone sul sito online britannico di HTC sono dichiarati out of stock ossia non disponibili. No, non si è trattato di un improvviso boom di vendite che ha generato un tutto esaurito degli smartphone del marchio taiwanese quanto una dolorosa e necessaria mossa per via di una disputa legale dovuta a brevetti […] L'articolo HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito, ma non a causa delle vendite scarse ...

Tesco - la più grande catena di supermercati Nel Regno Unito - taglierà 4.500 posti di lavoro : Tesco, la più grande catena di supermercati nel Regno Unito, ha annunciato che taglierà 4.500 posti di lavoro. Nel comunicato ufficiale con cui l’azienda ha annunciato i tagli non viene specificato entro quando saranno effettivi. Tesco ha giustificato i tagli

La Differenza è il nuovo album di Gianna Nannini registrato a Nashville - Nel Regno della musica analogica : Il nuovo album di Gianna Nannini arriva a novembre, lo annuncia l'artista. Dopo aver raccontato sui social dello scontro con la medusa viola e del suo "occhio semichiuso" e della sua "fronte horror" Gianna Nannini aveva anticipato che oggi avrebbe comunicato qualcosa di molto importante. L'annuncio è arrivato puntuale questa mattina: l'artista ha un nuovo album in programma, che verrà rilasciato nel periodo autunnale. Il 15 novembre è la ...

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di Brecon e Radnorshire : la maggioranza di governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione : Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata

Stiratura del seno : ancora praticata in Africa ma anche Nel Regno Unito : Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono un problema grave, che affligge gran parte dell'Africa, ma non sono le uniche pratiche barbare e non necessarie nei confronti delle donne. Forse non tutti conoscono la Stiratura del seno (breast ironing) o appiattimento del seno, che comporta il bruciare e martellare il seno di una ragazza usando oggetti caldi, tra cui pietre e martelli, per un periodo di tempo (a volte anni), nel tentativo di ...

La Liga ha annullato il bando per i diritti Tv Nel Regno Unito : Liga diritti Tv Regno Unito – La Liga spagnola ha deciso di ritirare il bando per l’assegnazione dei diritti di trasmissione della massima serie calcistica spagnola nel Regno Unito e in Irlanda dopo aver ricevuto «nessuna offerta soddisfacente». L’ente aveva fissato il 25 luglio come data di scadenza per la presentazione delle offerte per una […] L'articolo La Liga ha annullato il bando per i diritti Tv nel Regno Unito è stato ...

Migliaia di polli morti di caldo Nel Regno Unito nella giornata più bollente di sempre con quasi +39°C [FOTO] : Immagini spiacevoli mostrano Migliaia di polli morti, uccisi dal troppo caldo, in un allevamento di pollame nel giorno più caldo di sempre nel Regno Unito. Gli animali sono uccisi dal caldo che ha sfiorato i +39°C giovedì 25 luglio nell’allevamento Moy Park di Newton on Trent, nel Lincolnshire. Secondo quanto riportato, gli operai hanno dovuto rimuovere le povere bestie tramite l’uso di carriole dopo che i loro corpi erano stati ammassati ...

Nel Regno Unito le cattedrali vengono convertite in campi da golf : Roma. Ha scritto Michel Onfray in “Decadenza” che l’avventura della Sagrada Familia di Barcellona è emblematica: “Decisa e cominciata nel XIX secolo, continuata ma mai riuscita a essere terminata nel XX secolo, comunque benedetta da un Papa che ha abdicato nel XXI secolo, e poi teatro di un attentat

Caldo senza precedenti Nel Regno Unito - il Met Office rivede i dati : record assoluto con i +38 - 7°C di Cambridge del 25 luglio : record storico di Caldo estivo battuto anche nel Regno Unito, nella giornata europea di giovedì 25 luglio caratterizzata da Caldo estremo, che ha prodotto primati anche in Paesi come Olanda e Germania e in città come Parigi. Lo certifica oggi il Met Office britannico, rivedendo i dati inizialmente diffusi. Il picco assoluto è stato raggiunto a Cambridge con +38,7°C, ossia la massima più elevata mai registrata sull’isola da quando esistono ...

Ondata di caldo in Europa - possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito : trasporti Nel caos - voli cancellati - treni sospesi : La terribile Ondata di caldo africano che ha colpito l’Europa centro-occidentale ha fatto sentire i suoi effetti anche sul Regno Unito, dove è stata registrata la più alta temperatura di sempre per il Paese: +38,7°C al Giardino Botanico di Cambridge, secondo i dati del Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale. Ieri si era parlato di +38,1°C, ma oggi il Met ha detto che il nuovo dato sarà verificato nei prossimi giorni, per verificare se ...

Atalanta - i convocati di Gian Piero Gasperini per la tournée Nel Regno Unito : Atalanta, anteprima della grande stagione che attende i bergamaschi. La troupe di Gasperini va in tournée nel Regno Unito. Questi i convocati del tecnico degli orobici, ben 24. 99 Barrow, 21 Castagne, 90 Colley, 15 De Roon, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 10 Gomez, 8 Gosens, 33 Hateboer, 41 Ibañez, 72 Ilicic, 18 Malinovskyi, 5 Masiello, 9 Muriel, 55 Okoli, 6 Palomino, 88 Pasalic, 22 Pessina, 7 Reca, 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, ...

Iran - tensione alle stelle Nello Stretto di Hormuz : 23 marinai a bordo della Stena Impero - arriva nave da guerra del Regno Unito : Escalation di tensione nel Golfo, con l’Iran che lancia una nuova provocazione: i Guardiani della Rivoluzione hanno sequestrato due petroliere britanniche nelle acque dello Stretto di Hormuz: una, la Mesdar battente bandiera liberiana, e’ stata liberata poco dopo; ma la Stena Impero, che batte bandiera britannica, costruita nel 2018 e con una stazza di quasi 30 mila tonnellate, e’ ancora nelle mani dei Pasdaran. Il governo ...