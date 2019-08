Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi

Apex Legends : ESPN ritira dalle sue trasmissioni il torneo in seguito alle sparatorie avvenute Negli Stati Uniti : Questo fine settimana i canali americani ESPN ed ABC avrebbero dovuto trasmettere il torneo di Apex Legends. Tuttavia le emittenti televisive hanno deciso di annullare l'evento posticipandolo la data ad ottobre.La decisione è stata presa dopo le due sparatorie avvenute negli Stati Uniti pochi giorni fa. Un portavoce di ESPN ha dichiarato: "Abbiamo deciso di posticipare l'evento ad ottobre per rispetto di tutte le vittime e persone colpite da ...

300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente Negli Stati Uniti sono state liberate : Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far

Bidet portatile - ecco la novità che sta spopolando Negli Stati Uniti : La svolta tanto attesa potrebbe essere finalmente arrivata. Anche gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierarsi dalla parte italiana nella lotta culturale per l'igiene in bagno grazie a un nuovo Bidet portatile che starebbe rapidamente conquistato i cuori (sì, diciamo i cuori) dei cittadini a stelle e strisce. L'aggeggio in questione si chiama Sonny, ed è stato messo a punto da una startup californiana con sede a Santa Monica ...

A$AP Rocky è tornato Negli Stati Uniti : ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia : Intanto è stato visto in compagnia di Kendall Jenner The post A$AP Rocky è tornato negli Stati Uniti: ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia appeared first on News Mtv Italia.

A$AP Rocky è libero ed è tornato Negli Stati Uniti dopo un mese di carcere in Svezia (video) : dopo essere stato arrestato per una rissa in Svezia insieme a due collaboratori, A$AP Rocky è libero ed è tornato negli Stati Uniti. Il rapper, all'anagrafe Rakim Mayers, è atterrato a Los Angeles sabato 3 agosto e potrà attendere negli Stati Uniti il verdetto sulla sua imputazione, previsto per il 14 agosto. La vicenda l'ha costretto a cancellare le date del suo tour europeo, tra cui quella prevista a Milano lo scorso luglio. La storia ...

Un’altra sparatoria Negli Stati Uniti - 9 morti in Ohio (e si riapre il dibattito sulle armi da fuoco) : I medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiStriscia di sangue negli Stati Uniti. A poche ore dalla strage di El Paso, in Texas, dove un folle ...

Nuova sparatoria Negli Stati Uniti : ci sarebbero almeno 7 vittime e un assalitore ancora in fuga : A poche ore dalla strage di El Paso, in Texas, un'altra sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta a Dayton, in Ohio. Un uomo avrebbe aperto il fuoco, uccidendo almeno 7 persone. Dalle prime ricostruzione dei media locali, ci sarebbe anche un secondo assalitore, che si è dato alla fuga a bordo di un'auto, investendo anche un passante.Continua a leggere

Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente Negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che sarebbero finite : L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migranti sono Stati separati dai loro genitori, entrati illegalmente negli Stati Uniti. L’ACLU (American Civil Liberties

Greta Thunberg andrà Negli Stati Uniti in barca a vela : (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha fatto della lotta al cambiamento climatico la sua ragione di vita e ispirato i venerdì di protesta per il clima di Fridays for Future, dice di aver smesso di prendere l’aereo non appena si è resa conto dell’impatto ambientale dell’industria aeronautica. E non ha nessuna intenzione di cambiare idea, nemmeno per recarsi oltreoceano. Thuberg è ...

Inquinamento atmosferico : 30mila morti in un anno Negli Stati Uniti : Secondo una ricerca pubblicata su PLOS Medicine, oltre 30mila decessi negli Stati Uniti in un solo anno potrebbero essere Stati causati dall’Inquinamento atmosferico: si tratta di morti che si sono verificate anche se quasi ogni contea degli Stati Uniti è rimasta all’interno degli standard federali di qualità dell’aria. “La grande conclusione è che abbassare i limiti dell’Inquinamento atmosferico potrebbe ritardare ...

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo : “Julian Assange sarà estradato Negli Stati Uniti” : Il fondatore di Wikileaks Julian Assange , accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e arreStato lo scorso aprile, dopo un lungo asilo presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra, secondo il governo Usa sarà processato da un tribunale d’Oltreoceano. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo: “Importante che venga sanzionato dalla giustizia”.Continua a leggere

Tre città Negli Stati Uniti hanno deciso di vietare il riconoscimento facciale : (foto: Getty Images) Tra più privacy e più sicurezza, gli Stati Uniti scelgono la prima. Il consiglio comunale di Oakland, l’ottava città della California, ha approvato all’unanimità un provvedimento che vieta alle autorità locali, compresa la polizia, di usare il riconoscimento facciale per fare indagini, acquisire più informazioni sulle persone o rintracciare individui. L’ordinanza è simile a quella già approvata ...

L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato Negli Stati Uniti : L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti, in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata lo scorso marzo dalla magistratura di Lima. Toledo è accusato di aver accettato 20 milioni di dollari in tangenti da

L’amministrazione Trump limiterà moltissimo la possibilità dei migranti di chiedere asilo Negli Stati Uniti : L’amministrazione Trump ha annunciato lunedì l’introduzione di una nuova regola che limiterà drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La nuova regola consentirà alle persone che arrivano negli Stati Uniti attraversando il confine meridionale di chiedere asilo