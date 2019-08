NBA – Joseph Tsai acquista i Brooklyn Nets | il co-fondatore di Alibaba spende la cifra

Fonte : sportfair

(Di giovedì 15 agosto 2019), co-di, ha deciso di diventare proprietario dei: il magnate asiatico ha speso 2.11 miliardi per rilevare la franchigia NBA Manca solo l’ufficialità, poidiventerà il proprietario dei. Già presente nel diagramma societario con il 49% delle azioni, acquisite per 900 milioni nel 2018 dal proprietario Mikhail Prokhorov,ha posto nel contratto una clausola secondo la quale avrebbe potutore il 51% mancantante delle azioni, entro il 2021, per ladi 1 miliardo e 21 milioni. Non ci sarà bisogno di aspettare altri 2 anni. Il co-di, ha infatti in mente di diventare il proprietario deindo larecord (la più alta mai spesa!) di 2.11 miliardi per acquisire la franchigia digià nell’immediato.è convinto che il suo investimento ...

riccardo_durso : RT @LalaHu9: Joseph Tsai, co-fondatore insieme a Jack Ma di #Alibaba, sta per comprare la squadra di Nba #BrooklynNets per 2,35 miliardi di… - dbellasio : RT @LalaHu9: Joseph Tsai, co-fondatore insieme a Jack Ma di #Alibaba, sta per comprare la squadra di Nba #BrooklynNets per 2,35 miliardi di… - MgCangelli : RT @LalaHu9: Joseph Tsai, co-fondatore insieme a Jack Ma di #Alibaba, sta per comprare la squadra di Nba #BrooklynNets per 2,35 miliardi di… -