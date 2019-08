MotoGP | Maverick Viñales | “Tutto dipende dal feeling con la moto Non sono io il rivale

MotoGP – Vinales non perde la motivazione - Maverick ammette : “l’Austria è una pista difficile - ma…” : Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed ...

MotoGP - Maverick Vinales dopo i test a Brno : “Yamaha migliorata ma a Misano avremo le idee più chiare” : Maverick Vinales predica calma dopo i test a Brno (Repubblica Ceca). Il secondo tempo nell’unica giornata di prove in programma sul tracciato ceco, teatro anche dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, ha fatto sorridere il pilota spagnolo in una sessione particolare per la Yamaha. Il team giapponese, infatti, metteva in pista un prototipo della moto 2020: un nuovo motore, carena e cupolino rivisti per l’occasione. ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : la prestazione deludente del pilota della Yamaha : Senza se e senza ma è stato la delusione del GP della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Maverick Vinales ha deluso le grandi aspettative che molti del team di Iwata riponevano in lui. E’ arrivato un decimo posto anonimo, privo di spunti, al cospetto di un Valentino Rossi giunto sesto, ad evidenziare tutte le criticità della M1. Di seguito il VIDEO della prestazione incolore dell’iberico: VIDEO Maverick ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Ho provato per la gara - mi trovo bene con la soft” : Maverick Vinales sta attraversando un eccellente momento di forma, lo spagnolo ha trionfato ad Assen e poi ha conquistato il secondo posto in Germania. Dopo un mese di vacanza, l’alfiere della Yamaha vuole essere assoluto protagonista anche nel GP di Repubblica Ceca e il venerdì di prove libere ha dato ottimi segnali allo spagnolo che spera di battagliare con Marquez e gli altri big per il successo di tappa. Top Gun, quinto nella FP2, ha ...

MotoGP – Meregalli analizza la prima sessione di prove libere di Brno : “ecco il lavoro fatto da Valentino e Maverick” : Vinales terzo, Valentino Rossi decimo: Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. A Brno è stato Dovizioso il più veloce questa mattina, seguito da Marquez e Vinales, decimo invece Valentino Rossi. Tanto lavoro in casa Yamaha, in particolar modo sulle gomme. “La soft anteriore l’abbiamo usata per una ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “La moto è diversa - ho buone sensazioni : mi sento al massimo” : Maverick Vinales è uno dei piloti più in forma del momento nel Mondiale motoGP, lo spagnolo ha vinto ad Assen e ha conquistato il secondo posto in Germania prima della pausa estiva. L’alfiere della Yamaha sembra aver trovato un buon feeling con la sua moto, ha risolto i problemi di inizio ed è salito al quinto posto in classifica riuscendo così a precedere il compagno di squadra Valentino Rossi di cinque punti. Il 24enne vuole essere ...

MotoGP – Jarvis e le debolezze di Maverick Vinales : “cade troppo facilmente in una spirale negativa” : Lin Jarvis, le debolezze di Maverick Vinales e la separazione dello spagnolo con Ramon Forcada: le parole del team director Yamaha Negli ultimi giorni Lin Jarvis ha fatto tanto discutere con le affermazioni riguardanti Valentino Rossi. Da Motorsan.es, adesso arrivano delle nuove dichiarazioni riguardanti questa volta Maverick Vinales: il team director Yamaha ha parlato delle difficoltà del pilota spagnolo. “Sei sempre preoccupato quando ...

MotoGP - Meregalli rompe gli indugi : buonissime notizie per Valentino Rossi e Maverick Viñales : Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del pRossimo 5 agosto La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare. Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP : “Seguire Marquez e restare in scia sarà importante…” : Maverick Vinales è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Di seguito le sue ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Germania 2019 : “La chiave per noi saranno le curve lente - dobbiamo gestire bene le gomme per avere chance” : A pochi giorni dalla straordinaria vittoria di Assen, Maverick Viñales è pronto a rimontare in sella alla sua Yamaha M1 in vista del nono round del Motomondiale 2019, il GP di Germania. Il weekend olandese è stato un vero sospiro di sollievo per il talentuoso pilota iberico, che ha ritrovato a pieno il feeling con il suo mezzo e si è riproposto sui livelli altissimi che tutti si attendevano da lui quando ha deciso di firmare per Yamaha, ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi della gara. Maverick Vinales - una liberazione. Ducati a picco e Mondiale in mano a Marquez : Il GP d’Olanda 2019 della MotoGP sarà ricordata come quella della rinascita di Maverick Viñales che dopo i numerosi episodi sfortunati in cui è stato coinvolto nella prima parte di questa stagione ritrova un successo che non arrivava dal GP d’Australia dell’anno scorso e lo fa in modo estremamente convincente, dimostrando di aver ritrovato estrema fiducia di guida nella sua Yamaha. Il ventiquattrenne di Figueres ha cominciato a ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - che bello vincere con Yamaha” : È un Maverick Viñales raggiante quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine del GP d’Olanda 2019, ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale, e non poteva essere altrimenti. Il centauro della Yamaha M1 si è costruito con grande merito il successo fin dal venerdì e conferma, dopo molti episodi sfortunati, che quando il feeling con la sua moto è alto riesce ancora a essere tra i piloti più devastanti dell’intero ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - finalmente un successo per la Yamaha” : Prima vittoria stagionale per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore di una gara straordinaria in cui è riuscito a staccare un avversario dopo l’altro per poi arrivare in solitaria al traguardo del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota iberico è stato il più costante ad alti livelli nell’arco di tutto il fine settimana ed ha poi confermato le aspettative in gara nonostante alcune ...