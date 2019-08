Mosca | aereo investe stormo d’uccelli Atterraggio d’emergenza | panico a bordo

Un aereo russo ha fatto un atterraggio di emergenza in un campo vicino a Mosca - 23 persone sono state ferite : Un aereo passeggeri russo della Ural Airlines partito da Mosca e diretto a Sinferopoli, in Crimea, è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza in un campo vicino alla capitale russa, circa un chilometro di distanza dalla pista dell’aeroporto,

Mosca : mai violato spazio aereo Seul : 11.04 Dopo la protesta formale di Seul a Mosca per la violazione dello spazio aereo sudcoreano,arriva la versione russa Nella ricostruzione di Mosca, il volo dei caccia russi era "programmato" e i piloti "non hanno deviato dalla rotta programmata": erano a "più di 25km dalle isole di Dodko" e "non hanno violato lo spazio aereo sudcoreano". Secondo la Russia, 2 F-16 sudcoreani hanno effettuato manovre non professionali attraversando la rotta ...