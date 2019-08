Milano Al via la sperimentazione della micromobilità elettrica

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Milano-Domodossla : In serata la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta per il Maltempo, ha ripreso a funzionare, se pur con forti rallentamenti. Il nubifragio ha causato danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni a causa della caduta di alcuni alberi. Sono attualmente al lavoro 20 persone con 5 mezzi d’opera per ripristinare definitivamente la normale circolazione. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ferroviaria Milano-Domodossla ...

Maltempo : allerta pioggia a Milano - al via monitoraggio fiumi : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha attivato il Coc, Centro operativo comunale per il rischio di forti temporali anche sulla città. Il centro è stato attivato alle 12 e la disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l

Maltempo : interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano : La linea ferroviaria internazionale Domodossola-Milano è interrotta per la presenza di alcuni rami sui binari, nel tratto tra le stazioni di Stresa e Verbania, dove questa mattina si sono abbattuti violenti nubifragi. Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. L'articolo Maltempo: interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano. Scali ferroviari : ok a fermata circle line a Mind : Via libera al Masterplan per la rigenerazione di Farini e San Cristoforo. A due anni esatti dall’approvazione dell’Accordo di programma

Milano - 30enne ucciso a coltellate in viale Monza : fermato un 47enne coinquilino della vittima. Altri 2 sono indagati : Ci sono un fermo e due indagati per l’omicidio del 30enne egiziano accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel suo appartamento in viale Monza. sono tutti e 3 coinquilini della vittima, Milad Gerges, incastrati da una delle telecamere della zona, che hanno ripreso una lite avvenuta tra i 4 connazionali, tutti in regola con i documenti. La discussione, probabilmente per questioni economiche, era sfociata, intorno alle 4 e 30, in ...

Milano - 30enne ucciso a coltellate nella sua casa di viale Monza : c’è un sospettato : Un trentenne di origine egiziana è stato ritrovato morto nella sua abitazione di viale Monza. Il ragazzo è stato ucciso a coltellate nella notte. La questura di Milano, che indaga sull’omicidio, ha già ascoltato diversi testimoni ed è stato individuato anche un sospettato. Ci sono stati dei tentativi di intervento da parte del 118, che ha mandato sul posto anche un’auto medica intorno alle 4.30 della mattina di martedì, ma sono stati ...

Milano : polizia locale scopre bisca clandestina in scantinato via Farini : Milano, 6 ago. (AdnKronos) – La polizia locale di Milano ha scoperto una bisca clandestina in uno scantinato di via Farini, dopo una segnalazione dei vicini per un via vai sospetto che faceva pensare a un possibile spaccio di droga. Durante un sopralluogo, l’unità contrasto stupefacenti dei vigili si è trovata davanti un appartamento con tavoli da gioco professionali. Seduti a uno dei tavoli c’erano sei cittadini di ...

Milano : avviati i lavori di riqualificazione di Piazza Sant’Agostino : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – Parte l’intervento di riqualificazione di Piazza Sant’Agostino, a Milano, dopo la risoluzione, a favore del Comune di Milano, dei contenziosi con aziende che avevano partecipato, senza vincere, al bando per l’affidamento dei lavori. Inizia così “un intervento molto atteso dal quartiere che trasformerà un’area caotica di parcheggio in uno spazio prevalentemente pedonale dotato ...

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Inter - Icardi non va più via : l’attaccante ancora a Milano per motivi familiari - grana per i nerazzurri : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della ...

Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Doppio concerto di Francesco De Gregori a Milano - al via le prevendite dei biglietti : Il concerto di Francesco De Gregori a Milano raddoppia. Il live per orchestra che farà tappa anche all'Arena di Verona il 20 settembre non si concluderà quindi con la data del 23 bensì con quella del 24 settembre. I biglietti sono in prevendita dalle 11 del 31 luglio su tutte le piattaforme online e tramite call center, mentre i punti vendita abituali saranno attrezzati a cominciare dal 7 agosto. La consegna avverrà secondo le modalità ...

Salvini - figlio sedicenne portato in giro sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. La Questura di Ravenna ha avviato verifiche : Il figlio adolescente di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione ...