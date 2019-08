Mike Tyson | Fumo 40 mila dollari al mese di marijuana

Mike Tyson : “Fumo 40 mila dollari di marijuana al mese” : L'ex campione di pugilato, Mike Tyson, non nasconde il suo debole per la marijuana. "Ne fumo 40 mila dollari al mese", ha dichiarato l'ex peso massimo nell'episodio del suo podcast di lunedi'. "Cosa fumiamo al mese?" ha chiesto al suo co-conduttore, ex giocatore di football, Eben Britton. "Sono 40.000 dollari al mese?". "Fumiamo 10 tonnellate di erba al ranch al mese", ha aggiunto Britton, riferendosi al Tyson Ranch, la fattoria da 40 acri fuori ...

Mike Tyson e l’urina (dei figli) per frodare l’antidoping : Marco BorrielloSara ErraniRomarioGil RobertsPetr KordaAngelo Peruzzi e Andrea CarnevaleMark BosnichEdgar DavidsNon è la prima ammissione, ma questa volta è assolutamente esplicita. Mike Tyson, ex campione dei pesi massimi, intervistato da Espn, ha ammesso di avere usato l’urina dei figli per superare i test antidoping e ha confessato mettendoci dentro anche quella che sembra una battuta. «Volevo utilizzare quella di mia moglie, che però mi ...

Balrog di Street Fighter 2 è ispirato a Mike Tyson - ma l'ex campione lo scopre solamente ora : Nel 1991, usciva Street Fighter II. Ora, nel 2019, Mike Tyson ha appena sentito parlare di Balrog, un personaggio che in origine aveva un nome piuttosto simile a quello del celebre ex campione.Come sottolinea EventHubs, ESPN ha chiesto all'ex campione dei pesi massimi se conosceva la storia del personaggio. Tyson ha risposto, "no, non ne ho idea." Arda Ocal di ESPN ha spiegato come il personaggio di Balrog fosse originariamente chiamato "M. ...

“Vuoi morire in quell’inferno?” - la leggenda di Mike Tyson : fra droga e crimine - il match più importante è sul ring della vita : Mike Tyson racconta il suo passato nell’inferno di Brooklyn, fatto di crimine, droga e miseria. La boxe gli ha dato una chance per lasciarsi tutto alle spalle, lui l’ha presa al volo… e a pugni “Mike, vuoi morire lì o batterti per lasciare quell’inferno?“, questa domanda Mike Tyson se l’è fatta spesso nella sua vita. Crescere a Brooklyn, uno dei quartieri più malfamati d’America, non è ...

