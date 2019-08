Migranti | Salvini | “Per colpa della mia ‘ossessione’ diminuiti gli sbarchi Da Conte

Conte a Salvini : “Sei sleale - ossessionato dai Migranti. La politica non è potere” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attaccato con un post su Facebook il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Per il premier la gestione del caso Open Arms è stato un "esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare".Continua a leggere

Migranti - Open Arms a Lampedusa. Conte contro Salvini : sleale collaborazione - troppi strappi istituzionali : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Migranti - lettera aperta del premier Conte a Salvini : “Da te ennesima sleale collaborazione” : Su Open Arms da parte del ministro Matteo Salvini c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Così scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera aperta indirizzata al vicepremier. L'articolo Migranti, lettera aperta del premier Conte a Salvini: “Da te ennesima sleale collaborazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Conte contro Matteo Salvini sui Migranti della Open Arms : "Sei sleale" : Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini sulla questione Open Arms. Il presidente del Consiglio scrive in un alettera: “Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui ...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Sullo sbarco Toninelli e Trenta contro Salvini : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Open Arms a Lampedusa. Scontro Trenta-Salvini sul divieto di ingresso ai Migranti : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Scontro Salvini-Trenta sullo sbarco : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Migranti - Trenta non firma il divieto di Salvini : 'La politica non può perdere l’umanità' : La nave Open Arms con a bordo 147 Migranti è entrata in acque italiane e si trova di fronte all'isola di Lampedusa. La situazione, dopo 14 giorni di stallo, è stata sbloccata dal Tar del Lazio. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo essere entrato in conflitto con il premier Giuseppe Conte, ha chiesto alla Difesa di firmare un nuovo divieto d'ingresso, ma la la ministra pentastellata Elisabetta Trenta si è rifiutata, aprendo - di fatto - ...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Salvini : ?«Non autorizzo lo sbarco» : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da 13 giorni. Scontro Conte-Salvini sullo sbarco

Migranti : Salvini firma nuovo divieto di ingresso per Open Arms : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della nave Open Arms. "Finché sarò ministro non autorizzerò mezzo sbarco: farò di tutto perché Renzi e Boschi non governino più in questo Paese", aveva detto poco prima Salvini durante un'iniziativa della Lega a La Spezia, "saranno giornate importanti e delicate: noi racconteremo ora per ora cosa faremo. ...

Open Arms - Elisabetta Trenta aveva programmato tutto per far sbarcare 32 Migranti. Crociata contro Salvini : Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha consentito alla nave Open Arms di entrare in acque territoriali italiane, ci si mette pure Elisabetta Trenta. Il ministro della Difesa ha infatti mandato due navi militari per far trasbordare 32 migranti. Le due imbarcazioni scortano

Migranti : Orlando - 'Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali' : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - "Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la c

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...