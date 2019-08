Migranti | i Modena City Ramblers si esibiscono a bordo di Mediterranea | “Torniamo in mare”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) “Una sorpresa meravigliosa. Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i. Aqualche canzone, cantata insieme all’equipaggio, e tanta energia per continuare la nostra missione.non si ferma, stiamo per tornare in mare”. Questo il post pubblicato sul profilo instagram di, a corredo di un video che riprende l’esecuzione dei brani “Fischia il vento” e “Bella ciao”, un buon augurio per il ritorno in mare della nave. L'articolo, isidi: “Torniamo in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

banned : I Modena City Ramblers sulla Mare Jonio, i migranti chiedono di tornare in Libia. - zazoomnews : Migranti: Mediterranea a bordo della Mare Jonio i Modena City Ramblers - #Migranti: #Mediterranea #bordo #della - zazoomblog : Migranti: Mediterranea a bordo della Mare Jonio i Modena City Ramblers - #Migranti: #Mediterranea #bordo #della -