Migranti | i dati del Viminale | nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 | 6% Calano anche

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...

I dati Frontex certificano il calo dei Migranti nel Mediterraneo centrale : Mauro Indelicato Complessivamente diminuito di un terzo rispetto al 2018 il numero dei migranti entrati irregolarmente in Europa, nel Mediterraneo centrale cifre in calo dell'83% Nel pieno di un’estate che si prevede calda sul fronte migratorio, a dare un quadro di riferimento più dettagliato sull’attuale situazione è l’agenzia Frontex la quale, nelle scorse ore, dirama i numeri più importanti dei primi sei mesi di questo 2019. Per ...

Migranti - Cacciari : “È in corso una mutazione antropologica. Discorsi sui diritti umani sono tutti andati a farsi fottere” : “Lega? Certamente va al 38% nei sondaggi non solo per la propaganda sui Migranti, ma perché non si risolve nessuno dei grandi problemi di questo Paese. E allora chi grida al nemico, agli avversari alle porte, ai barbari che ci minacciano vince perché almeno dice qualcosa”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimo Cacciari, che ribadisce le ...

“Sedati prima di essere rispediti in Italia” - la denuncia dei Migranti in Germania : migranti sedati con narcotici per poterli mettere su un aereo e rispedirli in Italia senza intoppi. È quanto denunciano molti migranti che dopo essere sbarcati in Italia si erano stabilizzati in Germania. Si tratterebbe di una pratica utilizzata molto frequente con i migranti da rispedire nei paese di primo approdo.Continua a leggere

Migranti - ora i trafficanti puntano sulla Grecia. Dati Onu : da quando c'è Matteo Salvini cambiate le rotte : Da quando al governo c'è Matteo Salvini l'Italia non è più un porto sicuro per il traffico di Migranti. Secondo i Dati dell'Unhcr, organizzazione dell'Onu, dall'inizio del 2019 alla data del 24 giugno scorso sono arrivati sulle coste del Mediterraneo 34.376 Migranti, meno anche dei 56.585 registrati

Sea Watch - Giorgino contro la Germania : 'Rimanda i Migranti sedati in Italia' : Il caso Sea Watch resta al centro dei dibattiti e dei talk show politici. L'azione messa in atto da Carola Rackete che ha scelto di forzare il blocco navale italiano e di far accedere la sua nave Ong nel porto di Lampedusa è un qualcosa che senza precedenti che continua a ricevere attenzione. Le discussioni, naturalmente, sono tornate a far capo ad una situazione internazionale in cui si vuole capire se davvero l'Italia non può fare a meno di ...

Migranti - Giorgino contro la Germania : "Ci critica - ma li sedati e ce li ha rimandati qua" : Pina Francone Il giornalista critica il governo tedesco, che ha attaccato quello italiano per la gestione del caso della Sea Watch 3 "L'Unione Europea e la Germania hanno fatto poco per l'immigrazione e anche l'ultima dichiarazione del presidente tedesco va in questa direzione: che senso ha contestare all’Italia un comportamento discutibile quando loro hanno rimandato in Italia i Migranti sedati a bordo di aerei…?", la sferzata è di ...

I candidati Dem contro Trump : "La foto shock dei Migranti non è l'America" : La questione finisce al centro del primo dibattito che apre la corsa dei democratici alla Casa Bianca. Condanna unanime contro le politiche sull'immigrazione volute dal presidente Trump