Migranti | calano sbarchi e rimpatri Dimezzati quelli assistiti

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati quelli volontari : Calano gli sbarchi , scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri : dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati . Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri , invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...

Migranti - tutti i numeri : calano le morti in mare e pure gli arrivi in Ue : Pina Francone Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono diminuiti i decessi nelle acque del Mediterraneo In questa prima metà del 2019 sono è diminuito – e di molto – il numero dei Migranti morti nelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel ...