Meteo Ferragosto | gli esperti avvisano | cambia di nuovo tutto

(Di giovedì 15 agosto 2019) Le previsioniperparlano chiaro: bel tempo quasi ovunque, caldo gradevole senza afa o umidità eccessiva, nessuna nube all’orizzonte. Si può tirare allora un sospiro di sollievo e lo può fare sopratchi ha scelto di partire per le vacanze proprio in questa settimana. Il sole infatti sarà il protagonista in quasi tutta la penisola con una piacevole novità anche per chi non sopporta le alte temperature. Gliinfatti affermano che le massime subiranno un sostanzioso calo, in alcuni casi anche di 10 gradi, che renderàma anche i prossimi giorni veramente godibili e piacevoli. Il clima ideale, insomma, sia per il mare che per le gite culturali in città d’arte e musei. Guardando i graficirologici si può notare un nettomento della circolazione atmosferica con un passaggio dal caldo intenso e opprimente ad un’aria più fresca. Continua a ...

