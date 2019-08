Meteo Ferragosto | fresco e instabilità sull’Italia | temporali pomeridiani nelle prossime

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Giornata diparticolarmente fresca in tutt’Italia: alle ore 12:00 non ci sono località che superano i +30°C nel nostro Paese, circostanza particolarmente rara per questa festività tipicamente estiva. Spiccano, per il, i +24°C di Milano e Torino, +25°C di Genova, Venezia, Trieste, Termoli e Viterbo, i +26°C di Pescara, Ancona, Bologna e Messina, i +27°C di Roma, Bari, Foggia e Reggio Calabria. Niente male dopo l’inferno africano dei giorni scorsi con temperature in tutt’Italia a ridosso dei +40°C e un alto tasso di umidità relativa che ha fatto impennare le temperature percepite addirittura fino a +50°C. Oggi nel pomeriggio avremo fortial Nord/Est, in Trentino Alto Adige, alcune zone di Lombardia e nel Veneto centro/settentrionale. Qualche precipitazione anche in Emilia, nel basso Lazio e al Sud, in Basilicata e Calabria, localmente intensa ...

trapani24h : Ferragosto con qualche nuvola e mare mosso. Il meteo in provincia di Trapani - vco24news : Invasione di turisti per il Ferragosto. Il meteo tiene, ok alle grigliate - FlashTV32426221 : METEO FERRAGOSTO: ENTRO STASERA CAMBIA TUTTO -