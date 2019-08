Malagò | “Sono molto preoccupato | Olimpiadi a rischio”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) "Sonoper il futuro olimpico dello sport italiano. Questo e' un Ferragosto con tante nuvole nere all'orizzonte. Le addensano la crisi politica, l'incertezza sul futuro del governo e la bocciatura da parte del Cio della legge delega di riforma approvata dal Parlamento il 6 agosto". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', in un'intervista a Tuttosport. "Rischiamo conseguenze devastanti - prosegue il n.1 dello sport italiano -. la sospensione del Coni e, quindi, il divieto per i nostri atleti di gareggiare a Tokyo 2020 sfilando dietro il tricolore o indossando le maglie azzurre, retrocessi allo status individuale di 'atleta olimpico indipendente' con l'esclusione delle squadre; la messa in discussione di Milano-Cortina 2026 dopo gli sforzi immani che abbiamo sostenuto per aggiudicarci l'organizzazione delle Olimpidi invernali". Malago' ricorda che ...

