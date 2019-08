Malagò | “Se Roma non si muove | rischiamo Tokyo 2020 senza tricolore e di perdere

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Conseguenze devastanti Intervista di due pagine del presidente del Coni Giovannia Tuttosport, al direttore Xavier Jacobelli. Ovviamente la discussione è incentrata sullo scontro tra Coni, dovremmo dire adesso tra Cio (Comitato olimpico internazionale) e governo. Al centro la riforma del governo. L’Italia rischia serissime conseguenze cheapprofondisce in questa conversazione. «Sono preoccupato, molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano. Questo è un Ferragosto con tante nuvole nere all’orizzonte. Le addensano la crisi politica, l’incertezza sul futuro del governo e la bocciatura da parte del Cio della legge delega di riforma approvata dal Parlamento il 6 agosto.conseguenze devastanti: la sospensione del Coni e, quindi, il divieto per i nostri atleti di gareggiare asfilando dietro ilo indossando le maglie ...

