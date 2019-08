L’uomo del giorno – Vladimir Petkovic | aiuti alla Caritas | successi da allenatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Una storia di calcio, una lezione di vita. Protagonista della nostra rubrica “L’uomo del” è, ct della Svizzera, che compie 56 anni. Nato in Bosnia,scappa dal suo Paese allo scoppio della guerra dei Balcani e si trasferisce in Svizzera. Qui inizia a lavorare come magazziniereaiutando le persone in difficoltà anche personalmente. Contemporaneamente inizia l’apprendistato da. Inizia la sua carriera da coach nel Bellinzona nel 1997-1998. Nel 1999 allena il Malcantone Agno fino al 2004. Nel 2004/2005 allena il Lugano. Nel 2005 torna nel Bellinzona, dove rimane fino al 2008. Dal 2008 al 2011 allena lo Young Boys. Nel 2011 va nel campionato turco dove allena il Samsunspor nella stagione 2011/2012. Nel maggio del 2015 torna in Svizzera per diventaredel Sion, penalizzato di 36 punti per illeciti ...

