Llorente Napoli – Copiosa commissione per il fratello-agente Jesus

Repubblica : Ok di Llorente per il Napoli : triennale a 2 - 5 milioni di ingaggio : L’edizione napoletana di Repubblica scrive che il Napoli ha incassato la disponibilità di Fernando Llorente a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. L’accordo sarebbe per un tiennale a 2,5 milioni di ingaggio. Il club partenopeo intende utilizzare lo spagnolo, attualmente svincolato, come bomber di scorta, inserendolo in corso d’opera magari per sbloccare partite che sembrano impossibili. Llorente è infatti forte di testa e ...

CorSport : Llorente pensa alla lusinga Napoli (e alla Champions) : Il fatto che il Napoli si interessi a lui, a 34 anni suonati, per Fernando Llorente è una lusinga. Oltre che una bella botta di autostima, scrive il Corriere dello Sport. Una tentazione, di certo. Llorente, parametro zero, ha la possibilità di scegliere, però. Il suo non è un orizzonte limitato in quanto a prospettive. Per il Napoli è sicuramente un’occasione. Scrive il Corriere dello Sport: “non ha costi esagerati, se non ...

Domenica 24 maggio 2020 - a Napoli nasce il mito di Fernando Llorente (FL99) : Domenica, 24 maggio 2020. Al Napoli serve un punto per un meritato e matematico scudetto. La Roma, seconda in classifica, dopo 45 minuti usufruisce della classica pastetta di fine anno a Torino, e vince con una doppietta di Spinazzola, approfittando anche del sesto errore dal dischetto in stagione di Icardi (3 reti per lui). La squadra di Gattuso, in seguito all’esclusione agli ottavi di CL per mano del Psg di Dybala che è costata la panchina a ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente conteso al Manchester United - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: l'attaccante spagnolo potrebbe essere la soluzione low cost.

Llorente-Napoli – Avviati i contatti con il fratello-agente : Llorente Napoli – Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il giornalista di TvLuna Carlo Alvino ha scritto in merito ai contatti tra Giuntoli e l’entourage di Fernando Llorente Llorente Napoli – Più di una suggestione quella che vedrebbe il trasferimento dell’attaccante spagnolo ex Juventus e Tottenham, squadra alla quale ha permesso di accedere all’ultima finale di Champions con un secondo tempo ...

Repubblica : Il Napoli vuole Llorente come vice Milik : Arriverà comunque un numero 9 nel Napoli e probabilmente sarà Fernando Llorente. Lo scrive Repubblica, che parla di trattative avviate per l’ex juventino. Il calciatore sarebbe stato scelto da Giuntoli come centravanti di scorta Llorente ha 34 anni e costituirebbe uno strappo alla filosofia del Napoli, che preferisce puntare sui giovani. Il Tottenham, finora, ha chiesto per lui 4 milioni, ma per De Laurentiis, che punta a un affare last ...

NAPOLI - Llorente il nome nuovo per l’attacco. Ingaggio ed età raffreddano subito ADL! : La Gazzetta dello Sport, rivela un nome nuovo che potrebbe essere in orbita NAPOLI. Si tratta di Fernando Llorente, attaccante spagnolo, di 34 anni. La punta spagnola, dopo una buona stagione con il Tottenham, è rimasto senza squadra, diventando una vera e propria occasione di mercato. Il calciatore piacerebbe molto ad Ancelotti che vorrebbe una punta di peso da affiancare a Milik negli ultimi 20 metri. Le difficoltà per vedere il ...

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il Napoli sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...

CorSport : I colpi di riserva del Napoli : Llorente - Santamaria e Everton : Ci sono le trattative su cui puntare (Lozano e James), e poi c’è il mercato parallelo, scrive il Corriere dello Sport. Quello di “disturbo”, che resta lì come opzione, per tenersi aperta una porta last minte. Il quotidiano sportivo lo chiama “metodo Giuntoli”: avvicinare un obiettivo, parlargli, eventualmente prenotarlo, perché non si sa mai cosa può succedere sul mercato. Per questo motivo il Napoli si è informato su Fernando Llorente, 34enne a ...

Napoli-Llorente- Per la Gazzetta dovrebbe essere l’alternativa a Milik : Tanti i nomi accostati al mercato del Napoli, ma è vero che il club non si vuole far trovare impreparato e valuta diverse alternative per ogni ruolo. Secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino è rientrato anche Fernando Llorente. Napoli-Llorente, può essere il bomber di scorta Intanto, Giuntoli sta pensando d’ingaggiare Fernando Llorente che è svincolato. Nella passata stagione ha giocato con il Tottenham. L’attaccante spagnolo, 34 anni, ...