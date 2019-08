LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 | Europa League 2019 in DIRETTA | comincia la ripresa!

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ Rincon qualche minuto a terra per una botta ma fortunatamente non è nulla di grave. 51′ Intervento provvidenziale di N’Koulou che in scivolata anticipa Bakaj al centro dell’area. 48′in completa gestione in questi primi minuti della ripresa. 46′il secondo tempo.in sofferenza nei primi minuti per via dell’aggressività dei bielorussi, poi la qualità della squadra di Mazzarri è uscita fuori cambiando il verso della partita: qualificazione sempre più vicina. 45′ Finito il primo tempo senza recupero,0-0. 41′ Numero del portiere dellosu Zaza che si prende l’ovazione del pubblico. 38′ De Silvestri anticipa il rivale da calcio d’angolo e di testa non riesce ad indirizzare bene. 33′ Rincon, pescato in area di ...

