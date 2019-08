Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 15-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata auguri di un buon Ferragosto dalla redazione e da Francesco Vitale il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di Open Arms con 147 migranti scordata distanza delle navi della marina militare entra in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa è la stessa energia spagnola ad annunciarlo su ...

Ultime notizie Roma del 15-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale bene ritrovata in ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il 14 agosto dello scorso anno il crollo del ponte Morandi di Genova che ha tristemente segnato con le sue 43 vittime la storia della città e dell’intero paese oggi a un anno di distanza dalla tragedia alla città è tutta l’Italia ricorda le vittime con una giornata di commemorazione la pagina ...

Le notizie del giorno – L’esordio agrodolce di De Rossi - shock Badu - le indicazioni di Paratici : L’ESORDIO DI DE Rossi – Un esordio che nemmeno il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere. Una storia d’amore quella tra De Rossi e il Boca Juniors, che si sono voluti, inseguiti e alla fine sono convolati a nozze. E la prima notte da sposini è di quelle magiche, da non dimenticare. Al minuto 27' di Boca Juniors-Almagro Daniele De Rossi svetta di testa e infila la porta ospite, facendo esplodere il Ciudad de La Plata. ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : LO SPETTRO DELLA RECESSIONE AFFOSSA LE BORSE, WALL STREET CEDE IL 3% Negli Stati Uniti preoccupa l'inversione della curva dei tassi: il rendimento dei Treasuries a 10 anni è sceso sotto quello dei titoli a due anni. Per il Dow Jones la peggior seduta del 2019. In Germania il Pil va giù dello 0,1% nel secondo trimestre: preoccupazioni per l'export italiano. Milano chiude a -2,53%, ma lo spread cala a 216 per il crollo del Bund. ...

Le notizie del giorno (ore 20 - 00) : OPEN ARMS: IL TAR SOSPENDE IL DIVIETO DI INGRESSO, SALVINI RICORRE E DENUNCIA UN ASSE PD-M5S PER RIAPRIRE I PORTI Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie il ricorso dell'Ong spagnola, la nave con 147 migranti a bordo verso Lampedusa scortata dalla Marina militare. Il ministro dell'Interno: patto innaturale tra pentastellati e dem punta a far ripartire gli sbarchi. Conte gli chiede di mettere al sicuro i minori. Peggiora il meteo, anche la ...

