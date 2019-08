La vita di Lady Diana diventa un musical a Broadway

Una vita Anticipazioni Spagnole : Genoveva è la nuova Dark Lady di Acacias : E' lei l'erede di Ursula Dicenta, capace di attentare alla Vita dei suoi nemici, rovinarli economicamente, mandarli in carcere, truffarli e manipolarli a suo piacimento.

Bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

vita Segreta Di Maria Capasso - Luisa Ranieri dark lady nel mélo criminale che segna il ritorno di Piscicelli : Tratto dal suo romanzo omonimo pubblicato nel 2012, Vita Segreta Di Maria Capasso segna il ritorno alla regia dopo ben 16 anni di Salvatore Piscicelli, coadiuvato in sceneggiatura dalla moglie Carla Apuzzo. Non è un ritorno qualsiasi: Piscicelli, critico cinematografico di formazione, è stato negli anni Ottanta un nome di punta del nuovo cinema napoletano e italiano, firmando alcuni ritratti di donna che hanno segnato una stagione del nostro ...

L'indiscrezione : "Cooper e Lady Gaga non sono romanticamente coinvolti nella vita reale" - : Marina Lanzone Il sito di fact checking Gossip Cop ha smentito la notizia riguardo la loro convivenza, ribadendo che Bradley Cooper e la cantante sono rimasti amici e non hanno alcun progetto lavorativo in comune Il gossip sulla presunta “convivenza” tra Bradley Cooper e Lady Gaga ha avuto vita breve. Molti fan della coppia stavano probabilmente già brindando, ma dovranno per il momento riporre i bicchieri. Il sito di fact checking ...

