La Tuscia verrà divorata dal fotovoltaico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il re è sempre più nudo e la bufala che tutte le energie alternative siano verdi, compatibili con territorio ed ambiente, si dimostra sempre più tale. L’ultimo esempio lo abbiamo in, dove 250 ettari di terreni agricoli rischiano di essere sacrificati sull’altare dell’ossimoro dello sviluppo sostenibile. Si tratta del progetto per la realizzazione di un “impiantoa terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla Rtn”, proposto dalla società energetica romana Dcs s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune di Tuscania (Vt). La potenza delle lobbies dell’energia green è talmente forte che, nel caso specifico, la Valutazione d’impatto ambientale (V.i.a). regionale ha avuto esito positivo, nonostante la soprintendenza per Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale abbia espresso un ...

