Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) La domanda sorge spontanea: perché maivuole inserire nel contratto che legherebbe, unaper impedire ai giallorossi di rivenderlontus dopo un anno? Che cosa sa, che altri non sanno? Beppeè un po’ ildel calcio italiano – ovviamente privo della genialità del fu presidente della Repubblica -, è una scheggia impazzita nel sistema calcio italiano. Evidentemente lui, essendo stato per annintus, sa qualcosa in più dei rapporti trantus e. Quel che, giusto per fare un esempio, per gli altri sono stati una lunga teoria di partite meno intense nei finali di campionato, dal risultato sempre indovinato dai più –ntus si affrontano sempre nelle giornate finali -, per lui potrebbero avere un altro significato. Noi non osiamo nemmeno immaginare che possa esserci una corsia ...

oraeraora : RT @napolista: La clausola anti-Juve per Icardi alla Roma dice che Marotta è il nuovo Cossiga Sa cose che altri non sanno? La scheggia imp… - napolista : La clausola anti-Juve per Icardi alla Roma dice che Marotta è il nuovo Cossiga Sa cose che altri non sanno? La sch… - carmenbonvil : RT @willy_signori: La clausola anti-juve. Buon ferragosto -