La città dove si trovano sempre buste di soldi per terra è in Italia

Benzina e diesel - le città dove conviene fare il pieno : Utilizzando i dati dell'Osservatorio Prezzi Carburanti del Mise, Altroconsumo ha osservato la differenza di prezzi in sei...

Dove vai ad agosto? Al mare - in montagna o in città - ecco i consigli per una corretta idratazione in estate : Le estati italiane sono ormai caratterizzate da giornate calde e afose alternate a piogge frequenti che causano bruschi sbalzi di temperatura. Ovunque si trascorra il mese di agosto, che sia al mare, in montagna o in città, le condizioni climatiche instabili possono mettere in difficoltà l’organismo e, in particolare, l’apparato respiratorio che risente da un lato delle brusche oscillazioni del termometro, dall’altro dell’uso a volte improprio ...

Meteo Italia - ondata di calore : dove farà più caldo oggi e domani - l’ELENCO delle città : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: oggi e domani due giornate da allerta di livello 3 (“bollino rosso“) in numerose città, mentre sabato si registrerà una tregua. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Chi ha tradito Taranto - la città della polvere nera dove i grillini hanno perso la faccia : Usata da Arcelor e abbandonata dalla politica, la città pugliese si ribella. Con una rete di movimenti che disegnano un altro futuro. «Non possiamo stendere i nostri panni fuori. Non mandiamo i bambini a giocare negli spazi aperti. Quando laviamo i nostri figli li controlliamo per vedere se hanno qualche segnale di malattia» Alessandro Marescotti, il disillusionista che ha sconfitto Luigi Di Maio e la propaganda grillina"

Reddito di cittadinanza : fase 2 al via - chi deve presentare la DID e dove : Reddito di cittadinanza: fase 2 al via, chi deve presentare la DID e dove Al via la fase 2 del Reddito di cittadinanza, che partirà il 19 luglio con la convocazione dei Navigator assunti dopo l’apposito concorso presso i centri per l’impiego. Saranno chiamati quelli senza lavoro e quindi in cerca di occupazione (come sarà quella del Navigator) che alla convocazione del 19 luglio dovranno rispondere presentando la Did, ovvero la Dichiarazione ...

Le città più (e meno) care dove vivere per gli Expats : LondraLos AngelesHong KongAshgabatZurigoSe si pensa alla città più cara al mondo, la nostra mente andrà a New York, con Manhattan e i suoi grattacieli, oppure Los Angeles, con le ville dei divi del cinema. Più vicino possono esserci Londra o Parigi. E invece non è così: secondo il Mercer’s Cost of Living Survey, la città più cara al mondo, per il secondo anno consecutivo, rimane Hong Kong. Ben 8 tra le prime 10 della lista sono città ...