Juventus | Chiellini su un possibile approdo a Torino di Icardi | ' È fantacalcio'

Juventus - Chiellini : “Napoli e Inter non possono più nascondersi” : “L’Inter anche l’anno scorso aveva la rosa per vincere lo scudetto e sia loro che il Napoli sono un gradino sopra le altre, stanno creando un gap anche se poi sarà il campo a parlare. Non sarà semplice vincere ma ci saranno più pressioni anche su di loro: col mercato che hanno fatto, Inter e Napoli non possono nascondersi, siamo tre squadre che hanno l’obiettivo di vincere”. Per Giorgio Chiellini sono le ...

DIRETTA/ Juventus Atletico Madrid - risultato 0-0 - streaming SI : Chiellini pericoloso : DIRETTA Juventus Atletico Madrid streaming video su Sportitalia: orario, quote, risultato live e probabili formazioni della partita di Stoccolma, ICC 2019.

Juventus - buone notizie per Sarri : Chiellini è tornato in gruppo : La Juventus, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa. In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quando Sarri ha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora ...

Juventus - buone notizie : rientra in gruppo Chiellini : buone notizie in casa Juventus, che sta continuando a lavorare alla Continassa in vista della nuova stagione. Si è unito al gruppo anche Giorgio Chiellini, che torna così completamente a disposizione. Oggi doppia seduta: al mattino la squadra ha affrontato un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella. La squadra ...

Juventus - Sarri ha convocato 27 giocatori per la tournée estiva : Chiellini non partirà : Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa in casa Juventus. Infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi erano in campo per allenarsi mentre Matthijs de Ligt era all'Allianz Stadium per presentarsi alla stampa. Al termine della seduta i giocatori hanno pranzato al JHotel e, una volta terminato il pasto, la squadra si è trasferita all'aeroporto di Torino Caselle. Dunque la Juve si è imbarcata sul volo diretto che la porterà a Singapore. ...

Juventus - infortunio Chiellini : il capitano è già ko - niente tournèè! : infortunio Chiellini- niente tournèe per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha rimediato un nuovo ko che lo costringerà a star fermo in questa prima parte del ritiro. Un nuovo ko dopo i recenti infortuni della passata stagione. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport”. Chiellini resterà alla Continassa per seguire lavori di terapia. […] More

Juventus - problemi per Maurizio Sarri : Chiellini - Douglas Costa e Ramsey rischiano di saltare la tournée : I tre giocatori hanno accusato dei problemi fisici che potrebbero metterli fuori gioco per la tournée di Singapore Maurizio Sarri deve fare i conti con i primi problemi che riguardano l’infermeria, sono tre infatti i giocatori che rischiano di saltare la tournée che la Juventus svolgerà a Singapore e che scatterà domani pomeriggio con la partenza verso l’Asia. Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Douglas Costa infatti rischiano di ...

Juventus - primo allenamento da bianconero per de Ligt - Chiellini in dubbio per la tournée : Questa mattina la Juventus ha proseguito la preparazione estiva. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno lavorato intensamente e in campo con i nuovi compagni c'era anche Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è ufficialmente un giocatore della Juve e adesso è al servizio di Maurizio Sarri. I Campioni d'Italia, oggi, hanno svolto una sola seduta di allenamento e questo pomeriggio godranno di un po' di riposo anche perché domani nel primo pomeriggio ...

Buffon : “Chiellini resterà capitano della Juventus - avrò il numero 77” : “Devo ringraziare a Szczesny e Giorgio mi hanno proposto sia il numero 1 che la fascia di capitano. Ma io sono qui per dare il mio contributo e non per togliere qualcosa. Sono felice che Tek abbia l’1 e per Chiellini, che è un fratello, sarò orgoglioso di averlo come capitano”. Così Gigi Buffon parlando a margine dell’inaugurazione del Flagship Store a Milano, nel giorno del suo ritorno alla Juventus. “avrò il ...

Buffon : “Chiellini resterà capitano della Juventus - avrò il numero 77 come a Parma” : “Devo ringraziare a Szczesny e Giorgio mi hanno proposto sia il numero 1 che la fascia di capitano. Ma io sono qui per dare il mio contributo e non per togliere qualcosa. Sono felice che Tek abbia l’1 e per Chiellini, che è un fratello, sarò orgoglioso di averlo come capitano”. Così Gigi Buffon parlando a margine dell’inaugurazione del Flagship Store a Milano, nel giorno del suo ritorno alla Juventus. “avrò il ...

Juventus - Chiellini papà per la seconda volta : è nata Olivia [FOTO] : Fiocco rosa in casa Chiellini. E’ nata oggi Olivia, secondogenita del capitano della Juventus. Lo annuncia la società bianconera in un tweet. “Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!”, scrive la Juventus. Juventus, Sarri si presenta: trattativa, modulo, mercato, rapporto con Napoli Fiocco rosa in casa @Chiellini ! Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma ...