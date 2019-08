JACKPOT SUPERENALOTTO Lasciamo stare le slot | facciamo come Giobà di Guareschi…

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO E LOTTO/ Oggi 13 agosto 2019 : c'è JACKPOT - numeri vincenti : LOTTO, SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI 10eLOTTO: jackpot e numeri vincenti 13 agosto, concorso Sisal n.97/2019: ultime notizie, qualcuno intascherà 209 milioni?.

SuperEnalotto : centrato a Lodi il 6 da record - JACKPOT da 209 milioni : centrato a Lodi il 6 da record del SuperEnalotto che regala il jackpot record da 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco. La giocata vincente è stata realizzata nel bar Marino di via Cavour 46. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il 6 è stato realizzato tramite Quick Pick, ovvero un sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza ...

Superenalotto - ancora nessun 6 : il JACKPOT da record sale a 205 - 4 milioni di euro : ancora nessun ‘6’ né ‘5+1’ al Superenalotto. L’ultima combinazione vincente estratta – 20, 22, 27, 43, 46, 72, numero jolly 28, numero superstar 61 – ha premiato i tredici realizzatori del ‘5’ con 25.264 euro ma il super jackpot raggiunge un nuovo record e sale a 205,4 milioni di euro. Il 6 al Superenalotto manca da oltre un anno, da quando, il 23 giugno 2018, vennero vinti oltre 51,3 ...

“Superenalotto” - chi vince il JACKPOT da 200 milioni rischia di diventare più povero in 24 mesi : Perché le persone perdono completamente il controllo quando acquisiscono grandi somme inattese? Una risposta scientificamente fondata e convincente arriva dal campo di studi che lega neuroscienze e finanza comportamentale

JACKPOT SUPERENALOTTO/ 200 milioni - tutta colpa del cervello limbico : Il JACKPOT per la prossima giocata del SUPERENALOTTO prevede un premio superiore ai 200 milioni. Quando si tratta di giocare comanda il cervello limbico

Superenalotto nessun 6 - il prossimo JACKPOT a 179 milioni : È il montepremi più alto di sempre in Italia. Superato anche il record storico del gioco, oltre 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole

