Italiano morto in Croazia | arrestati il proprietario e lo skipper dello yacht

Manager Italiano morto in Croazia : arrestati armatore e skipper : Eugenio Vinci, 57 anni, era originario di Sant'Agata di Militello, nel Messinese. Il motore dell'imbarcazione ha iniziato a sprigionare gas tossici che hanno avvelenato il Manager e i due figli, ora ricoverati

Croazia - Italiano morto sullo yacht : probabile un'intossicazione da gas di scarico : Doveva essere una tranquilla vacanza in barca lungo la costa adriatica della Croazia quella che nelle ultime ore si è trasformata in una tragedia per un gruppo di italiani. Infatti un manager di 57 anni, Eugenio Vinci, è morto in circostanze ancora poco chiare, dopo essere caduto ed aver battuto la testa all’interno dell’imbarcazione, forse per aver perso i sensi in seguito ad un malore. Ma anche le altre cinque persone che erano con lui hanno ...

Croazia - tragedia su uno yacht : morto un noto imprenditore Italiano - molto gravi i due figli : Eugenio Vinci, 57 anni, originario di Sant'Agata di Militello, sarebbe stato ucciso dai gas di scarico dell'imbarcazione. In un primo momento si era ipotizzata un'intossicazione alimentare

Valle D’Aosta - incidente sul massiccio del Grand Combin : morto un alpinista Italiano - ferita una guida alpina : Un gruppo di alpinisti italiani è rimasto coinvolto in un incidente sul massiccio del Grand Combin, in Valle D’Aosta, al confine tra Italia e Svizzera. Una scarica di sassi ha travolto intorno alle cinque di sabato mattina una cordata che era diretta in vetta seguendo la via svizzera. Un alpinista italiano, forse una donna, ha perso la vita mentre la guida alpina che conduceva la cordata, Federico Daricou della Società del Cervino, è ...

Zurigo : un uomo Italiano di 66 anni trovato morto in un SUV. E’ omicidio : Il corpo di un 66enne italiano è stato trovato questa mattina alle cinque in un suv parcheggiato vicino a una piscina di Zurigo. Per gli inquirenti non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di un omicidio.Continua a leggere

Motopesca Italiano porta in salvo 50 migranti : “Lo facciamo per mio figlio - morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...

Morto Giampiero Pesenti - ai vertici del mondo imprenditoriale e finanziario Italiano : aveva 88 anni : È Morto Giampiero Pesenti, figura ai vertici del mondo imprenditoriale e finanziario italiano. Nato a Milano il 5 maggio 1931, oggi presidente onorario di Italmobiliare, aveva preso le redini...

È morto Roberto Scalzone - campione Italiano del Tiro a Volo : Lo sport italiano è in lutto. È morto a 57 anni Roberto Scalzone campione del Tiro a Volo azzurro, capace durante la sua carriera di mettere in bacheca tantissimi trofei. Una carriera eccezionale quella del campano, che si è spento nella sua Castel Volturno. Figlio del grande Angelo Scalzone, aveva tramandato la passione per lo sport anche al figlio Angelo, già nel giro della nazionale.Continua a leggere

È morto Mattia Torre - il talento che allo spettacolo Italiano era «indispensabile» : Boris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliBoris: 15 battute memorabiliMattia Torre è morto a 47 anni, portato via da quella ...

È morto Beppe Merlo - il tennista Italiano che inventò il rovescio a due mani : È morto a 91 anni Beppe Merlo, entrato nella storia del tennis per aver avviato una delle più durature rivoluzioni del gioco: il rovescio bimane. Due volte semifinalista a Parigi, due volte finalista a Roma e quattro volte tricolore negli Anni 50, in quel decennio e nel successivo, insieme con Gardini, Sirola e Pietrangeli, portò in alto il nome dell’Italia.Merlo viene ricordato per aver introdotto, ben prima di Bjorn ...

Andrea Camilleri è morto : il grande romanziere Italiano aveva 93 anni - funerali privati : Il mondo della letteratura piange Andrea Camilleri, romanziere abile e illuminato, grande portavoce della sua terra, la Sicilia. Camilleri avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 6 settembre, ma era da tempo ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stato trasportato a seguito di un infarto. Il bollettino sanitario delle ultime ore affermava che le condizioni dell'intellettuale si erano aggravate, compromettendo le funzioni vitali. Si ...

Scicli. Sedicenne morto in incidente in moto in Via VItaliano Brancati : Due incidenti e due vittime a distanza di poche ore sono avvenuti a Scicli. Nel primo ha perso la vita

Incendio su una petroliera : morto un ufficiale Italiano - sedici feriti : I video pubblicati sui social mostrano il terribile Incendio che ha divorato l'imbarcazione italiana Syn Zania nel porto di...

Rocca di Papa - morto sindaco Emanuele Crestini/ Salvini : 'Questo è un eroe Italiano' : Il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, è morto: numerosi i messaggi di vicinanza, il cordoglio di Matteo Salvini e Matteo Renzi