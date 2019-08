Israele | Netanyahu nega il visto alle deputate americane Omar e Tlaib Trump twitta

“Netanyahu un re senza trono”. Un libro per entrare nella psicologia di Israele : Il vero amico non è quello che avalla tutto ciò che fai, ma colui che ha il coraggio, l’onestà intellettuale, di dirti che no, se procedi su quella strada rischi di smarrire te stesso, di perdere la tua identità, il senso di te per imboccare una via senza uscita. Enrico Catassi e Alfredo De Girolamo sono due veri amici d’Israele. Non solo perché questo Paese ricco di opportunità e di mille ...