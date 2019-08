Iran | Gibilterra libera la petroliera iraniana Grace 1 | nonostante il no di Trump Ora

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019)pone fine al sequestro dellaiana1, bloccata lo scorso 4 luglio in un blitz dei Royal Marines britannici. Un provvedimento osteggiato fino a questa mattina dagli Stati Uniti, che avevano presentato un ricorso per chiedere la proroga del provvedimento. E ora, la speranza è che l’faccia la stessa cosa, rilasciando la nave Stena Impero, presa in possesso dai pasdaran il 19 luglio scorso. “Una misura di reciprocità”, avevano commentato fonti del governoiano nelle ore successive al secondo sequestro. La decisione, secondo quanto riferisce la Bbc, è arrivata grazie alle rassicurazioni scritte ricevute dal Regno Unito da parte di Teheran, che ha assicurato che, una volta rilasciata, la nave non avrebbe poi portato il suo carico in Siria. Il dissequestro di1 indica anche una possibile risoluzione dello scontro tra Gran Bretagna ...

