In 40 anni | perso il 53% della fauna selvatica nelle foreste | WWF | “Stiamo uccidendo il

Cosenza - violenza sessuale di gruppo per 10 anni. Cinque persone arrestate : La polizia ha parlato di "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti della donna e protrattasi per ben 10 anni". Le indagini, iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto la forza di denunciare e raccontare quanto subito, hanno consentito di fare luce su "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti ...

A Corigliano Rossano - in Calabria - cinque persone sono state arrestate per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per 10 anni : A Corigliano Rossano, in Calabria, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per dieci anni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Cosenza a seguito di un’ordinanza di

Teresa Cilia a Gianni Sperti : “Mai una cosa giusta in 20 anni - sei ignorante e senza personalità” : Scontro a distanza tra Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’ex tronista attacca l’opinionista di Uomini e Donne, uno tra i primi scesi in campo per difendere il programma e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. “Stare lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità”. Lui replica: “Avrei dovuto ascoltare chi ti aveva inquadrata per quello che sei”.

Teresa Cilia si scaglia ancora contro Gianni e prosegue lo scontro : 'Senza personalità' : Non si placa lo scontro che vede protagonisti Teresa Cilia, Gianni Sperti e altri protagonisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Da giorni, ormai, l'ex tronista siCiliana sta lanciando delle frecciatine al vetriolo sia contro Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, sia contro Gianni Sperti che da anni è uno dei volti simbolo del programma. Quest'oggi, la Cilia ha ...

Abbiamo perso 44 anni. Quanti ne devono passare ancora prima di reagire? : Ci sono cose che capitano all’improvviso. Ti sorprendono e non capisci. Ma, decisamente, il cambiamento climatico non fa parte di questa categoria. È tutto (terribile, minaccioso, ingiusto) tranne che improvviso, inatteso.L’otto di agosto del 1975, il compianto Wallace (Wally) Broecker pubblicava su Science un articolo piuttosto esplicito, a dispetto di un punto interrogativo: “Climatic Change: Are we on the Brink of a ...

In provincia di Lecco 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo : A Casargo, nelle montagne della provincia di Lecco, 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo, che ha causato l’esondazione del torrente Varrone e ha provocato una frana sulla strada provinciale 67, ora chiusa. Molte automobili sono state danneggiate

Carmen Di Pietro presenta il nuovo fidanzato : di 29 anni più giovane - fa il personal trainer : L'ex concorrente del Grande Fratell Vip presenta a Grand Hotel il nuovo fidanzato, "un ragazzo bello, dolce e gentile che mi...

Dazi - Coldiretti : perso un miliardo in 5 anni con l’embargo russo : “Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo di euro negli ultimi cinque anni a causa del blocco alle spedizioni in Russia che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione ...

Carmen Di Pietro - il nuovo fidanzato è un personal trainer di 25 anni : 54enne ex moglie di Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni, Carmen Di Pietro ha trovato un nuovo amore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha presentato Matteo, 25enne personal trainer, dalle pagine di Grand Hotel, con tanto di copertina, servizio fotografico all'interno e immancabile intervista.Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata. Va bene che ...

L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politico : Medhanie Tesfamariam Berhe, che da alcune settimane era in un centro per rimpatri, potrà quindi rimanere in Italia

Migranti - nave Alan Kurdi fa rotta verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...

L’orso M49 non ha mai ucciso - invece i cacciatori hanno ammazzato 178 persone in 10 anni : L'orso M49 potrebbe essere ucciso, ma nel frattempo la sua fuga prosegue e, a parte qualche avvistamento, non si sa esattamente dove sia, però sarà possibile sparargli nel caso in cui dovesse dimostrarsi pericoloso. LAV fa il punto della situazione e sottolinea che in 10 anni i cacciatori hanno ucciso 178 persone.Continua a leggere

La sterlina ha perso il 4 per cento del suo valore in un mese e ha raggiunto i minimi da due anni nei confronti del dollaro : La sterlina britannica ha perso il 4 per cento del suo valore in un mese, e più del 2,5 per cento soltanto nell’ultima settimana, raggiungendo il valore più basso dal gennaio 2017 nei confronti del dollaro. Al momento una sterlina

Torino - completato lo sgombero dell’ex Moi. All’interno dei due edifici risiedevano da anni 350 persone - in prevalenza migranti : È stato completato questa mattina all’alba lo sgombero di due palazzine del Moi di Torino, l’ex villaggio olimpico occupato da anni da famiglie di migranti. Un’operazione definita “dolce” dalla prefettura perché avvenuta in accordo con le famiglie. All’interno dell’edificio risiedevano complessivamente circa 350 persone, di cui 143 nella cosiddetta palazzina grigia e 198 in quella arancione. Le ...