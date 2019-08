Il sondaggio – Governo M5s con Pd e Leu o subito al voto? Dite la vostra

Crisi di governo - cosa può succedere ora (e una stranezza) Il voto e 3 date utili Chi vincerebbe? Il sondaggio : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

sondaggio Ipsos - in caso di crisi di governo la maggioranza relativa degli italiani vuole un Conte-bis con rimpasto : In caso di crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33% degli italiani ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e ...

sondaggio di Pagnoncelli : "Il 43% vuole che il governo prosegui - mentre il 15% preferisce un governo M5s-Pd" : La legge di Bilancio è il vero banco di prova della tenuta del governo. Lo ha detto anche Matteo Salvini, preoccupato per il difficile lavoro che dovrà conciliare due forze politiche molto diverse. Anche l'opinione pubblica si divide sui contenuti della manovra e sulle sue linee guida. "La maggioran

sondaggio Tecnè - sorpasso storico e messaggio a Matteo Salvini : il governo deve cadere : "Gli italiani vogliono tornare al voto". A rivelarlo è un Sondaggio di Tecnè, che per la prima volta, in una serie di interviste del 24 e 25 luglio scorsi, ha conteggiato il 40,5 per cento degli italiani favorevole a tornare ai seggi. Massimo storico da che Lega e M5s sono al governo. Ma, soprattutt

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

sondaggio di Nando Pagnoncelli : governo Lega-M5s per la prima volta sotto il 50 per cento : Per la prima volta dopo le elezioni europee si nota per il governo "una netta contrazione dei consensi", "con un indice che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l'ultimo dato, relativo a solo tre settimane fa". E' quanto emerge da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. "I

sondaggio Ipsos. Consensi Governo sotto 50% : Conte in testa - Salvini doppia Di Maio : A un mese dal voto europeo con il trionfo della Lega, Ipsos fa il punto sul Corriere della Sera. sul consenso del Governo e dei ministri. Partiamo dal Governo. La tendenza è a una netta contrazione dei Consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto ...