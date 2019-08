Il padre di Astori | “È bello che il nome di nostro figlio sia tenuto vivo con la sua

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ieri la decisione della Lega Calcio. La Fiorentina, anche quest’anno, potrà utilizzare come fascia da capitano quella di Davide. Una deroga concessa al regolamento che prevede uniformità nelle fasce utilizzate in serie A. Era stato lo stesso Joe Barone ad inoltrare la richiesta alla Lega, che, adesso, ringrazia. Le sue parole sono sulla Gazzetta dello Sport: “Ringraziamo la Lega per aver accolto la nostra richiesta. Davide era speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna io e il presidente di conoscerlo ma il suo ricordo è sempre presente tra noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, più semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità. In campo e fuori”. La scelta della Lega ha fatto felice anche la famiglia di Davide. Il, Renato, commenta a Firenzeviola: “Èche il ...

