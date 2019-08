Open Arms - Conte contro Salvini : ?sleale collaborazione. Il ministro dell’Interno : sfogo umorale : Il premier in una lettera aperta a Salvini: il tema immigrazione non si riduce a “porti chiusi”, sui migranti serve soluzione europea e non intransigenza. Il Tar Lazio dà il via libera allo sbarco della Open Arms, Salvini dice no. Ma Trenta e Toninelli non firmano il divieto voluto dal?Viminale

Il ministro Salvini a Castel Volturno «Conte? Se pensa a un'alleanza con il Pd basta solo dirlo» : «E' già partita una lettera di tre pagine dal Viminale in punta di diritto in risposta al gentile presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sua è stata una uscita umorale,...

Open Arms - schiaffo a Salvini : Trenta non firma divieto d’ingresso. ministro : “Aiuta i trafficanti” : Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la Open Arms, che si trova in attesa nelle vicinanze di Lampedusa con 147 persone, dopo la decisione del Tar di ieri. Nella notte la ministra della Difesa Trenta ha fatto sapere di non voler firmare il nuovo decreto: "La politica non può mai perdere l'umanità".Continua a leggere

Open Arms - Giuseppe Conte indignato con Salvini : "Il ministro gioca sporco - è irresponsabile" : Giuseppe Conte "è indignato" con Matteo Salvini, non per la mozione di sfiducia però. Questa volta a far innervosire il (ancora per poco) premier è la posizione del ministro dell'Interno sullo sbarco della Open Arms. Martedì 13 agosto il presidente del Consiglio anticipava via WhatsApp a Salvini una

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia per una manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...

Salvini vuole Giorgetti ministro dell'economia : A cosa sta lavorando Matteo Salvini dopo l'apertura della crisi di governo lo scorso 8 agosto? “A un governo con Giancarlo Giorgetti ministro dell'economia”. Il vicepremier leghista lo dice nell'apertura di un'intervista con il Corriere della Sera in edicola. Ed è un tantino spazientito perché “hanno fatto il cinema per mettere il taglio dei parlamentari dopo la discussione della fiducia a Conte…”. Tant'è, perché Salvini dice di aver ...

Crisi di governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...

L'Ong denuncia Salvini per una foto - il giudice tedesco condanna il ministro : Chiara Sarra Il tweet incriminato La Lifeline aveva denunciato il ministro per un tweet: "Non può usare la foto dell'attivista". E i giudici tedeschi le danno ragione Pur di portare Matteo Salvini in tribunale, le ong si appellano pure al copyright. Così la Lifeline ha denunciato il ministro italiano per violazione del diritto d'autore quando lui ha pubblicato la foto di un attivista. E ora il tribunale tedesco lo ha condannato alla ...

Lorenzo Fragola su Twitter : “Salvini m…”. Il ministro : “Ascolterò altro”. Il cantante ribatte : “Sei forte come dj - 49 milioni di singoli” : Un messaggio su Twitter di Lorenzo Fragola che cita il ministro dell’Interno Matteo Salvini e definendolo “merda” è stato condiviso migliaia di volte e ha dato vita a un botta e risposta tra il cantante e il vicepremier che ha appena scatenato la crisi di governo. Salvini merda — Lorenzo Fragola (@Fragolaofficial) August 12, 2019 Il messaggio del vincitore di X Factor in sole 4 ore ha raggiunto quasi 10.000 like, più di 900 ...

Salvini a Catania - schiaffi tra la folla e bottigliette di plastica contro l'auto del ministro Video : Disordini al comizio di Matteo Salvini a Catania. Volano schiaffi tra un gruppo di sostenitori del vicepremier e altri che lo contestano duramente. Accade in piazza Duomo davanti alla sede del...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere