Il finale di Chicago PD 5 mette tutto a rischio con l’affair Olinsky | anticipazioni 15 e

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 15 agosto 2019) IldiPD 5 si avvicina a grandi passi e proprio la prossima settimana, il 25 agosto, andranno in onda gli ultimi tre episodi con l'affairquello che è successo a lui, prima e dopo essere finito in carcere. L'appuntamento però è per questa sera, sempre sulla rete giovane Mediset, con tre nuovi episodi diPD 5 ovvero il 17, 18 e 19 dal titolo "Punto di rottura", "Fantasmi" e "La vendetta" in cui prima il consigliere Burton, poi suo figlio Arthur, vengono uccisi con un colpo d'arma da fuoco alla testa. Proprio nei nuovi episodi, la squadra indaga e sospetta il coinvolgimento di una gang, i Westside Disciples. Per riuscire a incastrare il capo della gang, Lamar Jenkins, Voight sarà costretto a fare pressioni su suo cugino Keon. Intantoviene messo sotto torchio dagli Affari Interni per il ritrovamento del corpo di Bingham. Il suo DNA è sul ...

FabioVentu86 : RT @Basketcaffe: ? Non si gioca il 28 novembre (Thanksgiving), il 24 dicembre (vigilia di Natale), dal 14 al 19 febbraio (dal 14 al 16 All… - Basketcaffe : ? Non si gioca il 28 novembre (Thanksgiving), il 24 dicembre (vigilia di Natale), dal 14 al 19 febbraio (dal 14 al… - UnMINIOOOON2 : Io già lo vedo il finale di stagione: Ian e Mickey che escono e, dopo qualche minuto di felicità, gente del cartell… -