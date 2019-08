Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 iniziano a ricevere il DC Dimming con la EMUI 9 1 0 135

Un’altra arma per Huawei Mate 30 : alimentatore wireless a 30W : La serie dei Huawei Mate 30 dovrebbe risultare compatibile con il caricabatterie rapido wireless a 25W, come attestato dalla certificazione registrata presso la Federal Communications Commission (FCC) ricevuta dal dispositivo, che verrà lanciato al fianco dell'imminente ammiraglia. Stando a quanto riferito dall'ente FCC e riportato dal sempre ben informato 'Huawei Central', il caricabatterie wireless sarà contraddistinto dal numero di ...

Occasioni di Ferragosto per Huawei P30 - Mate 20 Lite e Galaxy S10 : nuovo calo del prezzo : Arrivano anche a Ferragosto alcune opportunità che potrebbero fare la differenza per gli utenti italiani, soprattutto per chi cerca smartphone di fascia alta come i vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. Tuttavia, come avvenuto qualche giorno fa con un altro report sulle nostre pagine, vogliamo provare ad analizzare qualche occasione interessante anche per chi dispone di un budget più basso, come nel caso di Huawei Mate 20 Lite. Proviamo dunque ...

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio - Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio 2019, Huawei Mate X 5G invece un aggiornamento con un watermark per le foto L'articolo Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro già certificati e con una sorpresa per la ricarica wireless : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro potrebbero essere presentati prima del previsto, tanto che avrebbero già ottenuto le prime certificazioni. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro già certificati e con una sorpresa per la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro avrebbero ottenuto le prime certificazioni - lancio anticipato? : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro potrebbero essere presentati prima del previsto, tanto che avrebbero già ottenuto le prime certificazioni. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro avrebbero ottenuto le prime certificazioni, lancio anticipato? proviene da TuttoAndroid.

Nuovissimo render del Huawei Mate 30 Pro : fugato ogni dubbio : Un nuovo render del Huawei Mate 30 Pro sembra profilarsi (come riportato da 'slashleaks.com'), facendo evincere qualche contraddizione rispetto al precedente, da cui pare differire per la collocazione dei sensori fotografici e del flash LED dentro l'oblò rotondo che dovrebbe caratterizzarlo, oltre che per la disposizione degli elementi all'interno del notch. Si tratta di dettagli del tutto irrilevanti, che i produttori di cover possono ...

EMUI 9.1 colpisce ancora - su Huawei Mate 20 Lite è in rilascio : EMUI 9.1 è ovunque oramai e il rilascio dell'aggiornamento su Huawei Mate 20 Lite è una nuova tappa del rilascio globale dell'interfaccia software su un gran numero di device del brand. Dopo alcune apparizioni sporadiche dell'aggiornamento EMUI 9.1 su esemplari di Huawei Mate 20 Lite cinesi ma solo attraverso Firmware Finder avvenute nel mese di luglio, ecco che oggi 13 agosto la distribuzione del nuovo pacchetto è globale e diffusa. Come ...

Huawei Mate 30 Pro dovrebbe essere come in questo render : Appare su Weibo quello che si potrebbe definire come il render definitivo su Huawei Mate 30 Pro, il top di gamma che il colosso cinese si appresta a presentare fra poco più di un mese, il prossimo 19 settembre 2019. Dall’immagine ad alta risoluzione si può confermare a grandi linee tutto ciò che per ora […] L'articolo Huawei Mate 30 Pro dovrebbe essere come in questo render proviene da TuttoAndroid.

Ecco il giorno dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : presentazione anticipata : Non ha dubbi il portale russo 'hi-tech.mail.ru': i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro saranno presentati il prosimo 19 settembre nel Vecchio Continente, a margine di un evento dedicato. La coppia monterà a bordo il processore Kirin 990, di recentissima fattura. Il sito di informazione è parso molto convinto della data, in quanto direttamente fornita da un dipendente del colosso cinese, d'accordo con alcune altre indiscrezioni dei giorni ...

Segnate questa data sul calendario - sono attesi Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro dovrebbero essere presentati in Europa il giorno 19 settembre, con un evento dedicato in pompa magna, e avere a bordo il nuovissimo chipset HiSilicon Kirin 990. L'articolo Segnate questa data sul calendario, sono attesi Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

La gamma Huawei Mate 30 potrebbe arrivare già a settembre con una sorpresa per Mate 30 Lite : Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite potrebbero essere presentati e commercializzati già nel mese di settembre 2019: l'ultimo dei tre potrebbe arrivare in due versioni, una globale con Android Q ed EMUI 10 e una con il nuovo Hongmeng OS. L'articolo La gamma Huawei Mate 30 potrebbe arrivare già a settembre con una sorpresa per Mate 30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 20X 5G - OnePlus 3 e 3T : Giornata di Aggiornamenti per tre smartphone Android: Huawei Mate 20X 5G, da poco arrivato sul mercato, OnePlus 3 e OnePlus 3T. L'articolo Aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 20X 5G, OnePlus 3 e 3T proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro in una nuova immagine rubata : ammiratelo di nuovo : Huawei Mate 30 Pro riappare in pubblico in un nuovo scatto rubato: lati curvi, notch ridotto, e tante promesse sul reparto fotografico. L'articolo Huawei Mate 30 Pro in una nuova immagine rubata: ammiratelo di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Fuoritutto Huawei nel volantino Unieuro : P30 Lite - P30 Pro - Mate 20 Lite e Pro scontati : Un vero e proprio Fuoritutto Huawei nel volantino Huawei ora attivo e valido fino al 15 agosto. La catena di elettronica mette in copertina, tra le sue promozioni, quella dedicata ad un device di punta attuale come il Mate 20 Pro ma non mancano speciali sconti riservi anche (per la stessa serie) al Mate 20 Lite) e ancora al P30 Lite e P30 Pro. Insomma chi è fan del brand avrà pane per i suoi denti, almeno fino alla metà del corrente ...