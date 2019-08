Governo : Toti - ‘subito al voto - Salvini ha in testa centrodestra nuovo’ : Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Bisogna andare a votare subito e la strada più breve è farlo con l’attuale numero dei parlamentari. Il centrodestra deve superare vecchie liturgie, evitare di pensare a patti segreti per escludere qualcuno, sia aperto anche a nuove sensibilità”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’, il Governatore della Liguria e leader della nuova formazione ‘Cambiamo’ ...

Crisi di Governo - il patto tra Berlusconi e Salvini : listone - seggi sicuri e Toti fuori. Ma Forza Italia rischia d’implodere : Collegi spartiti in maniera scientifica, un listone per nascondere il logo di Forza Italia (e quindi non perdere voti) e soprattutto: il divieto di alleanza con Giovanni Toti. Sono alcuni degli elementi della nuova alleanza che sarà siglata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un patto che – da quello che emerge – dovrebbe essere addirittura siglato davanti a un notaio: il ché la dice lunga sul livello di fiducia tra i leader di ...

Governo : Toti - ‘pronti a voto con centrodestra rinnovato’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – Giovanni Toti e il suo movimento ‘Cambiamo’, di fronte alla crisi di Governo, “sono pronti a qualsiasi evenienza”, comprese le elezioni, pronti a correre “con chi intende rinnovare la politica del centrodestra nell’orizzonte della Terza Repubblica”. Lo dice all’Adnkronos il governatore della Regione Liguria. “Vediamo quale sarà il calendario che vorrà ...

Governo : Toti - ‘pronti a voto con centrodestra rinnovato’ (2) : (AdnKronos) – E se Matteo Salvini decidesse di remare da solo? “Ovvio -risponde Toti- che può decidere di correre da solo, ma non è solo un problema di numeri, peraltro tutti da verificare, è anche una questione di sensibilità e di capacità di coinvolgere energie nuove di cui c’è bisogno”. “Alcide De Gasperi, forse con una struttura maggiore rispetto a Salvini, pur potendo governare da solo, decise di ...

Crisi Governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...