Google Maps aggiunge una nuova gesture con la versione 10 23 0

La timeline di Google Maps è tutta nuova : ecco com’è la visualizzazione dei luoghi visitati : La scorsa settimana il team di Google Maps ha introdotto alcuni importanti miglioramenti, anticipando l'arrivo di una nuova timeline. ecco come funziona L'articolo La timeline di Google Maps è tutta nuova: ecco com’è la visualizzazione dei luoghi visitati proviene da TuttoAndroid.

Google Maps rende più facile trovare e noleggiare scooter Lime : Google Maps testa un nuovo servizio che renderà ancora più semplice trovare e noleggiare scooter elettrici Lime anche mentre si sta camminando oppure si sta pedalando su una bicicletta seguendo un percorso sulle cartine del gigante di Mountain View. Finora si potevano localizzare i monopattini soltanto con il tab dedicato ai trasporti. Gli scooter elettrici […] L'articolo Google Maps rende più facile trovare e noleggiare scooter Lime ...

Anche Huawei lancerà il suo Google Maps e si chiamerà Map Kit : ecco i dettagli : Huawei ha annunciato di essere al lavoro su un servizio rivale di Google Maps, che si chiamerà Map Kit. ecco come dovrebbe funzionare e quando sarà disponibile. L'articolo Anche Huawei lancerà il suo Google Maps e si chiamerà Map Kit: ecco i dettagli proviene da TuttoAndroid.

Cercare un luogo con la nuova funzione Live View di Google Maps : Google ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la sua applicazione Maps, con il quale sarà possibile sovrapporre le indicazioni del navigatore a ciò che vede l'occhio della fotocamera. Già disponibile in fase di test per i telefoni Pixel, prodotti da Google, la nuova funzione Live View potrà essere utilizzata anche dai dispositivi Android e iOs. Grazie a Live View è possibile camminare seguendo le indicazioni sullo schermo, che ...

Un Google Maps in 3D per il cervello : Farsi un giro attraverso la materia grigia di un essere vivente e osservarlo con una risoluzione mai vista prima – di un singolo nanometro – è oggi possibile. Lo strumento si chiama BigStitcher, un software che ricostruisce in realtà virtuale intere aree del sistema nervoso e attraverso il quale si può persino mettere in evidenza le differenze tra un neurone e l’altro. Esplorate il cervello di un topolino con questo video, dove le fibre ...

Google Maps in realtà aumentata : ora anche per Android e iOs : Live View indica la giusta direzione da prendere camminando, con riferimenti a frecce e indicazioni presenti nel mondo reale. Avvisando in caso di ostacoli per farci alzare lo sguardo dal display

Live View - su Google Maps arriva la realtà aumentata : (Foto: Google) Spesso può essere difficile comprendere quale direzione prendere osservando le indicazioni sulla mappa, anche con il puntatore che sfrutta la bussola. Ma con la novità Google Live View ora Google Maps può rendere tutto più naturale e facilmente comprensibile grazie al supporto della realtà aumentata. Come funziona? Grazie a frecce che segnalano con più precisione dove incamminarsi ma soprattutto con il grande ausilio delle ...

L’interfaccia di navigazione di Google Maps si rinnova : ora è moderna - funzionale e bella : Google Maps dà una svecchiata all'interfaccia di navigazione, quella visualizzata durante l'uso del navigatore, con la nuova versione 10.22.1, che è in roll out tramite il Google Play Store da qualche ora. L'articolo L’interfaccia di navigazione di Google Maps si rinnova: ora è moderna, funzionale e bella proviene da TuttoAndroid.

Aprite Google Maps - Live View è qui : la navigazione in AR disponibile per tutti : Dopo essere stata disponibile solo per alcuni utenti, la navigazione in realtà aumentata di Google Maps è ora disponibile per tutti gli utenti. L'articolo Aprite Google Maps, Live View è qui: la navigazione in AR disponibile per tutti proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Maps : ora è il compagno di viaggio ideale : Google annuncia una serie di importanti novità per Google Maps, in arrivo nelle prossime settimane: scopriamo la scheda dedicata alle prenotazioni, Live View in Realtà Aumentata, Your Match e le novità per la cronologia (Timeline). L'articolo Quante novità per Google Maps: ora è il compagno di viaggio ideale proviene da TuttoAndroid.

Dopo anni - Google My Maps per Android si aggiorna con alcune novità : Google My Maps a distanza di oltre tre anni dall'ultimo update ne ha ricevuto uno nuovo, il che ci conferma che non è stata del tutto abbandonata L'articolo Dopo anni, Google My Maps per Android si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per le liste di Google Maps - finalmente personalizzabili da cima a fondo : Google Maps si aggiorna con tante novità che riguardano le liste de "I tuoi luoghi". Fra le novità nuova linfa per le note, la possibilità di riordinare gli elenchi e scegliere le foto come anteprima degli elementi salvati. L'articolo Quante novità per le liste di Google Maps, finalmente personalizzabili da cima a fondo proviene da TuttoAndroid.

Google Maps è utile anche per il bike sharing : indica dove sono le stazioni e quante bici sono disponibili : Google Maps ora visualizza anche informazioni sulle stazioni cittadine di bike sharing, fra cui l’indirizzo, la disponibilità di bici da affittare e di posti vuoti in cui lasciare quella in uso. Il servizio è stato in test a New York City, ora sono state aggiunte le stazioni di bike-sharing in 24 nuove città di 16 paesi: Barcellona, ??Berlino, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublino, Amburgo, Helsinki, Kaohsiung , Londra, Los Angeles, Lione, ...