Giovanni Malagò | “Lo sport italiano rischia conseguenze devastanti | con Milano-Cortina

CONI - le grandi federazioni contro Giovanni Malagò : “Firmi subito il contratto di servizio con la Sport e salute” : Braccio di ferro tra lo Sport italiano ed il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che oggi è stato ricevuto in audizione al Senato: i presidenti delle cinque maggiori federazioni, ovvero Gravina (calcio), Petrucci (basket), Barelli (nuoto), Binaghi (tennis) e Cattaneo (pallavolo), hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA. I presidenti hanno chiesto al numero uno dello Sport italiano la firma con “Sport e salute“: ...

Riforma dello sport - Giovanni Malagò al Senato : “Il DDL con deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo crea un serissimo problema con il CIO” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dinanzi alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato circa il ddl che prevede deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Ecco quanto riporta l’ANSA. Dure ed importanti le parole del numero uno del CONI sulla Riforma dello sport: “crea un ...

Giovanni Malagò : “Che bella giornata per lo sport italiano - siamo a 47 carte olimpiche” : Lo sport italiano ha vissuto due belle giornate: ieri la doppietta d’oro di Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto accompagnata dalla vittoria di Matteo Trentin al Tour de France, oggi la vittoria del Settebello contro l’Ungheria valsa il pass per la finale della rassegna iridata di pallanuoto. Nel frattempo la Nazionale di softball si sta mettendo in luce nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Federica Pellegrini lascia senza parole Giovanni Malagò : “è sempre in finale da 15 anni! Candidata come membro Cio” : La fantastica proposta di Giovanni Malagò: la decisione del numero 1 dello sport italiano dopo l’oro di Federica Pellegrini nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju Federica Pellegrini ha regalato l’ennesimo incredibile risultato con la sua prestazione eccezionale nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: l’azzurra si è confermata campionessa nel mondo, battendo le sue avversarie in un ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Un’eredità per i nostri figli. Mi ricandiderò al CONI” : Ieri ha vinto Milano-Cortina: le Olimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno in Italia! Il principale autore di questo successo è senza ombra di dubbio il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato: “Aspettavo a dirlo. Ovviamente si fosse perso sarebbe cambiato tutto, non avrebbe avuto senso parlare prima. Mi ricandiderò anche nel prossimo quadriennio“. Questo il segreto del numero ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Sono molto emozionato - un grande risultato per tutta l’Italia” : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, la candidatura italiana ha avuto la meglio sulla proposta svedese di Stoccolma e così i Giochi torneranno nel nostro Paese per la quarta volta (tre edizioni del ghiaccio e della neve, una estiva). Festa grande per Giovanni Malagò, il Presidente del Coni ha sempre creduto nelle potenzialità di questo progetto e oggi può esultare al termine della votazione di Losanna. Il numero 1 ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “I membri CIO erano contenti di quello che abbiamo detto” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 Cresce l’attesa per l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, per la quale sono in lizza la candidatura italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are. Al termine della presentazione del dossier italiano, con seguenti domande dei membri che saranno chiamati alla scelta, Giovanni Malagò ha parlato ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...