Giorgetti Lega | ‘Voto o governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’ Morra M5s

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

Sport - il Cio contro la legge delega di Giorgetti : “Governo non può controllare il Coni”. Minaccia sospensione. Lega : “Andiamo avanti” : Il Comitato olimpico internazionale si schiera contro le legge deLega sullo Sport voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che è all’ordine del giorno dei lavori del Senato di oggi. In una lettera indirizzato al Coni, il Cio scrive che il governo non può avere “un ‘controllo’ specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale. La legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Luglio : Gratti Siri e Giorgetti ed escono B. & Letta. Bomba sulla lega : Intercettati – L’inchiesta – Ecco il presunto incontro tra il leghista e l’imprenditore ritenuto vicino a Messina Denaro Arata a Nicastri jr: “Tuo padre conosce Armando”. È Siri? Vito Nicastri, nel periodo in cui era un uomo libero, prima di finire ai domiciliari nel marzo del 2018 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ha incontrato – secondo quanto sembra dire Paolo Arata mentre è intercettato – il teorico ...

Giancarlo Giorgetti - retroscena tra Lega e Vaticano : "Un passo indietro ora - due passi avanti a settembre" : Un sibillino retroscena su Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario della Lega, che secondo il Corriere della Sera sarebbe prossimo ad abbandonare ogni incarico di governo, avrebbe fatto "un passo indietro" (la rinuncia a ogni ambizione (peraltro scarsa) di diventare commissario europeo "per farne du

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

Zanni (Lega) ci spiega perché “Giorgetti è il candidato commissario” : Roma. “Giancarlo è la persona giusta”, si lascia scappare Marco Zanni al telefono con il Foglio. Nel partito di Matteo Salvini, di Giancarlo ce n’è uno solo, il volto affidabile del leghismo di governo. Si chiama, dunque, Giorgetti il candidato italiano per la Commissione? “E’ una figura di prestigi

Ue : fonti governo M5S - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...

Giulia Bongiorno - candidatura Ue in rampa di lancio. Giorgetti "bruciato" dalla Lega - occhio al complotto M5s : Dopo la rottura, la fregatura per la Lega? Tra via Bellerio e Palazzo Chigi già si parla di nuova "mazzata" contro il Carroccio come rappresaglia per il mancato voto favorevole alla neo-presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Complicata, a questo punto, la nomina di Giancarlo Giorgetti

Il piano della Lega. Uno scambio di Sì von der Leyen/Giorgetti : Sarà stata la forzatura di Ursula von der Leyen a far lievitare i voti. Solo ieri la presidente designata per la Commissione europea sapeva di disporre di soli 200 sì nell’aula di Strasburgo. Nel giro di 24 ore, secondo fonti europee, i sì sarebbero cresciuti fino a 390 eurodeputati, 14 in più rispetto alla soglia di maggioranza (376). Ce la farebbe dunque a passare il test dell’Europarlamento. Si vota ...

Giorgetti esclude un caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...

Il commissario Ue agita Salvini Giorgetti o Zaia - tensioni nella Lega : Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti insieme per un appuntamento dell'ambasciata statunitense a Roma nella serata di martedì. Ma, a parte la comune vicinanza all'Amministrazione guidata da Donald Trump, il leader della Lega e il suo vice-segretario stanno attraversando un momento non facile in cui il rapporto rischia di incrinarsi forse per sempre. Il... Segui su affaritaliani.it

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...

Nella Lega si apre il caso Giorgetti Non va in Europa? Decide Salvini... : Giancarlo Giorgetti è stato categorico. "Io commissario europeo? Lo escludo". E quindi? Che cosa succede adesso? Matteo Salvini ha ribadito di voler che il prossimo componente italiano dell'esecutivo Ue sia un leghista. E qualche giorno fa lo stesso leader del Carroccio si... Segui su affaritaliani.it