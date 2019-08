Genoa | il futuro incerto di Kouamé può bloccare Defrel | ma il mercato è ancora in fermento

Calciomercato - le notizie di oggi : svolta sul futuro di Icardi - il Genoa fa sul serio : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi , con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della moglie dell’attaccante che ...

Genoa : Biglia potrebbe scavalcare Lucas Silva - ora l'argentino deve decidere il suo futuro : Lucas Biglia è l'ultima matta tentazione di Enrico Preziosi. Portare l'argentino al Genoa sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, anche se il classe 1986 allo stato attuale non sembra più brillante come qualche stagione fa. Eppure il suo profilo carismatico, la sua intelligenza tattica ed una tecnica invidiabile stanno facendo gola al Grifone. Lucas Biglia , il Genoa ci prova sotto traccia Così il presidente rossoblu ha deciso di fare un ...

Calciomercato - le novità : si decide il futuro di James Rodriguez - il Bologna gongola ed il Genoa è scatenato : Sono ore sempre di più calde di Calciomercato , ecco tutte le ultime novità sul campionato di Serie A e non solo. Sono giorni decisivi per il futuro del calciatore James Rodriguez , secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo entro questa settimana si decide rà la squadra del colombiano. Si tratta di un testa a testa tra Napoli ed Atletico Madrid con i ‘Colchoneros’ che sembrano nettamente favoriti nella corsa, secondo Marca ...

Calciomercato - il punto : Fiorentina scatenata - ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet : ultime ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per ...