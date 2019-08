Gennaro Lillio e Francesca De André di nuovo insieme? Il bacio dell’ultima storia

Francesca De André sclera dopo Gennaro Lillio : “Cose che non sapevo” : Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati dopo il Grande Fratello Cone tutti ormai saprete senz’altro, Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati da un po’ e le motivazioni consistono essenzialmente in divergenze caratteriali che hanno portato entrambi ad allontanarsi. Non c’entra niente Giorgio, l’ex della nipote del grande cantautore, e […] L'articolo Francesca De André sclera dopo Gennaro ...

Francesca De Andrè : Giorgio lancia una frecciatina a Gennaro Lillio : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: Giorgio Tambellini felice per la rottura? Da un po’ di tempo aleggiava la voce che li vedeva in crisi: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono lasciati. Il motivo di questa separazione ha un nome: Giorgio Tambellini. Il 35enne toscano si è mostrato sui social seduto sul prato di casa con alle spalle delle lenzuola bianche stese al sole. La didascalia che accompagna la foto è la seguente: “Ora ...

Francesca De André : “Io e Gennaro Lillio siamo incompatibili. Giorgio Tambellini? L’ho rivisto” : La ex gieffina dice la sua sulla rapida fine della relazione con il modello napoletano. Francesca parla di incompatibilità di carattere e smentisce il fatto che sia stato lui a lasciarla. Poi, ammette di aver rivisto l'ex Giorgio Tambellini, per un confronto a mente lucida dopo le liti televisive: "Ora devo stare da sola".Continua a leggere

Amore al capolinea tra gli ex gieffini Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Il gossip già da qualche parlava di una crisi di coppia tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio ma è arrivata la conferma su “Instagram”, dove la De Andrè ha spiegato anche il motivo del suo “segui” al profilo dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini. «Ho scoperto che non eravamo compatibili», scrive in un post. Poi precisa: «Non sono arrabbiata, parlo con coscienza e consapevolezza». Le avvisaglie della fine imminente della loro ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono lasciati : E’ finita la storia d’amore tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillo. Dopo il gossip riguardo una presunta crisi tra i due, è arrivata la conferma su “Instagram”, dove la De Andrè ha spiegato anche il motivo del suo “segui” al profilo dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini. «Ho scoperto che non eravamo compatibili», scrive in un post. Poi precisa: «Non sono arrabbiata, parlo con coscienza e consapevolezza». Le avvisaglie della fine ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio mostra la foto compromettente : perché ha lasciato Francesca De Andrè : I rumors sulla fine della relazione nata nella casa del Grande Fratello - in onda su Canale5 - tra Gennaro Lillio e Francesca De André hanno trovato ufficiale conferma. A parlare è stato lo stesso Gennaro attraverso la sua pagina Instagram. "Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è

Gf - Francesca De André commenta la rottura con Gennaro Lillio : Francesca De André si riavvicina al suo ex Giorgio Tambellini e si separa da Gennaro Lillio. La coppia diventata indiscussa protagonista al Grande Fratello 16 è tornata al centro del gossip. Questa volta Gennaro Lillio e Francesca De André fanno parlare molto a seguito della notizia sulla loro separazione ufficiale. Da un po' di tempo aleggiava la voce che li vedeva in crisi e a confermare le indiscrezioni sulla fine della loro ...

Gennaro Lillio E FRANCESCA DE ANDRE' SI SONO LASCIATI/ 'Ho bisogno di stare da sola' : GENNARO LILLIO e FRANCESCA De Andrè si SONO LASCIATI: il modello ufficializza la rottura e lei incomincia a seguire l'ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè torna con l’ex Giorgio? L’addio a Gennaro Lillio : Francesca De Andrè dice addio a Gennaro Lillio: spunta Giorgio Tambellini È ufficialmente finita la storia tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. I due ex concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D’Urso si sono detti addio. Il modello napoletano ha informato i fan della fine della sua relazione con la nipote di Faber portando alla luce che la sua ex fidanzata ha iniziato a seguire il suo ex compagno ...

Gennaro Lillio E FRANCESCA DE ANDRÈ SI SONO LASCIATI/ Ecco perché lei segue l'ex : GENNARO LILLIO e FRANCESCA De ANDRÈ si SONO LASCIATI: il modello ufficializza la rottura e lei incomincia a seguire l'ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Gennaro Lillio ha lasciato Francesca De Andrè : "Chi nasce quadrato non muore tondo". Lei torna con Giorgio? : Ufficialmente finita la relazione nata dentro alla casa del Grande Fratello tra il modello e personal trainer napoletano Gennaro Lillio, e la più famosa Francesca De Andrè. I due si sarebbe allontanati da qualche tempo, ma soltanto la settimana scorsa Gennaro avrebbe deciso di troncare definitivamente il rapporto, rendendosi conto che "Chi nasce tondo non muore quadrato", come da lui stesso scritto online in una lunga Instagram Story di sfogo ...

Francesca De André - con Gennaro Lillio è finita. E spuntano motivi ‘particolari’ : Stavolta è finita davvero tra Francesca De André e Gennaro Lillio. C’è la parola fine a campeggiare sulla loro storia d’amore e a dirlo non sono solo i siti di gossip. Lo conferma il diretto interessato attraverso una storia Instagram. “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è ormai giunta al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa”. Ma il posto continua con delle parole che fanno scalpore: “E a oggi i fatti ...

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono detti addio : Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati: è quanto ha comunicato poco fa il modello napoletano su Instagram, allegando anche un particolare di una schermata di Instagram che potrebbe essere il motivo della separazione-- Dopo le voci della crisi, è arrivata la conferma della fine della relazione tra Francesca De André e Gennaro Lillio, una delle coppie formatesi all'interno della casa del Grande Fratello 16. Le storie condivise dai ...

È finita davvero tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Svelato il ruolo di Giorgio Tambellini : Amore finito tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, ora è tutto ufficiale, i due si sono lasciati. S’erano incontrati, piaciuti e innamorati durante il Grande fratello 2019 condotto da Barbara D’Urso ma la loro relazione non è riuscita a sopravvivere all’estate nonostante l’evidente passione travolgente che li legava. A proclamarlo ufficialmente è lo stesso Gennaro che, attraverso Instagram, ha dichiarato pubblicamente ...